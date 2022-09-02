10 фактов о новой версии хита Шуфутинского "3 сентября", понравившейся далеко не всем, и вот почему
YouTube в выходные будет рвать кавер на песню Михаила Шуфутинского "Третье сентября", шлягер шансонье перепел вместе с Егором Кридом. За 4 часа клип-ремейк набрал 36 тысяч лайков, но зашёл не всем.
Обложка © YouTube / Егор Крид
"В старой версии в припеве души больше вложено ", — Nikita Golubev.
"Как говорил профессор Станиславский... "Не верю". Всё-таки мало сделать интересно, нужно понимать, о чём поёшь))) Сейчас мне малолетки дизов наставят)))", — Julia Furmann.
"Можно сказать, в этой версии души не осталось, как-то по-другому я воспринимаю Михаила Шуфутинского. Это сугубо моё мнение!" — Гудиев Сослан.
"Оригинал вашей композиции всё же намного лучше всяких ремейков", — Олечка Лев.
"Оригинал на три (а то и больше) головы выше", — Валерий Анатольевич.
"Ужасная версия, даже не включив, уже понял, что душа отсутствует", — Артём Вязьмин.
"Только благодаря этой работе довелось впервые послушать этого некоего Е. Крида. И стало понятно, что это подрастающее поколение уже не спасти", — Максим Мерзляков.
"Боже... Михаил Захарович, зачем так издеваться над шедевром? Я понимаю, дань моде, новое поколение и т.д. Но мне 40 лет, я эту песню слушаю душой последние лет десять. Новую версию точно не включу", — Сергей Смирнов.
"Нееет, в старой версии интереснее", — София Педченко.
"Песня ни о чём, да и клип не шедевр", — Лариса Кузьмина.
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