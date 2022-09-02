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2 сентября, 16:03

10 фактов о новой версии хита Шуфутинского "3 сентября", понравившейся далеко не всем, и вот почему

YouTube в выходные будет рвать кавер на песню Михаила Шуфутинского "Третье сентября", шлягер шансонье перепел вместе с Егором Кридом. За 4 часа клип-ремейк набрал 36 тысяч лайков, но зашёл не всем.

<p>Обложка © <a href="https://www.youtube.com/watch?v=HUCPwzmF7hA" target="_blank" rel="noopener noreferrer">YouTube / Егор Крид</a></p>

Обложка © YouTube / Егор Крид

"В старой версии в припеве души больше вложено ", — Nikita Golubev.

"Как говорил профессор Станиславский... "Не верю". Всё-таки мало сделать интересно, нужно понимать, о чём поёшь))) Сейчас мне малолетки дизов наставят)))", — Julia Furmann.

Фото © YouTube / Егор Крид

Фото © YouTube / Егор Крид

"Можно сказать, в этой версии души не осталось, как-то по-другому я воспринимаю Михаила Шуфутинского. Это сугубо моё мнение!" Гудиев Сослан.

"Оригинал вашей композиции всё же намного лучше всяких ремейков", — Олечка Лев.

"Оригинал на три (а то и больше) головы выше", — Валерий Анатольевич.

Фото © YouTube / Егор Крид

Фото © YouTube / Егор Крид

"Ужасная версия, даже не включив, уже понял, что душа отсутствует", — Артём Вязьмин.

"Только благодаря этой работе довелось впервые послушать этого некоего Е. Крида. И стало понятно, что это подрастающее поколение уже не спасти", — Максим Мерзляков.

"Боже... Михаил Захарович, зачем так издеваться над шедевром? Я понимаю, дань моде, новое поколение и т.д. Но мне 40 лет, я эту песню слушаю душой последние лет десять. Новую версию точно не включу", — Сергей Смирнов.

Фото © YouTube / Егор Крид

Фото © YouTube / Егор Крид

"Нееет, в старой версии интереснее", — София Педченко.

"Песня ни о чём, да и клип не шедевр", — Лариса Кузьмина.

Шуфутинский честно рассказал о любимом меме про песню "3 сентября", и ответ удивит любого

Шуфутинский честно рассказал о любимом меме про песню "3 сентября", и ответ удивит любого

Марта Белова

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