Тодоренко через суд потребовала 8 млн рублей с писательницы, помогавшей ей сочинять сказки

Известная телеведущая и блогер Регина Тодоренко, которую обвинила в обмане начинающая петербургская писательница Дарина Мишина, подала на девушку в суд. Регина, внезапно отказавшаяся от сотрудничества с автором, не стерпела нелестных слов в свой адрес и теперь требует восемь миллионов рублей в качестве компенсации, пишет Mash . А ещё хочет добиться удаления одной из десятков статей про это неудавшееся сотрудничество.

Напомним, со слов Мишиной, она начала работу над детской книгой для Регины, однако неожиданно представители ведущей отказались от сотрудничества и ей не заплатили. Дело в том, что написание текста, проработка и создание сюжета, героев полностью лежали на Дарине, однако произведение должно было принадлежать Тодоренко. Такое условие писательницу не устроило, и она предложила три компромиссных варианта. Сотрудничество прекратили спустя время, когда у Мишиной была готова целая глава. Тогда девушка предала историю огласке.