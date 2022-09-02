8 верных признаков, указывающих, что на самом деле вы — ведьма

В современном мире никто особо не верит в экстрасенсов, некромантов, гадалок и других магов, что позволяет им спокойно находиться среди нас. Бешеный ритм жизни заставляет людей не обращать особого внимания на мистические знаки и в целом игнорировать паранормальное. И зря! Вдруг вы и есть та самая колдунья? Никогда не замечали за собой, что можете предсказывать события? А фраза "я же говорила" в вашем случае не надменное замечание, а символ сбывшегося пророчества? Если хотите вычислить в себе или знакомой ведьму, обратите особое внимание на следующие признаки, которые выдают колдунью с головой.

Томный и проницательный взгляд

У колдуньи, ведьмы проницательный, буквально гипнотический взгляд. Фото © Shutterstock

Как только вам на пути встретится настоящая ведьма, вы сразу это поймёте. Взгляд у колдуньи зачастую томный и проницательный, некоторым может даже показаться, что гипнотизирующий. Однако долго в глаза женщине с мистическими способностями вы смотреть не сможете: станет не по себе, почувствуете непонятно откуда взявшийся страх, захочется скорее отвести взгляд. Если вам часто говорят о подобном или просто не смотрят в глаза, знайте: настоящая ведьма — вы сама.

Колдунью недолюбливают соседи

Это может прозвучать забавно, но соседи современной ведьмы, которая может жить в ближайшей от вас квартире, действительно невзлюбят такую женщину. И не потому, что колдунья своими способностями всячески издевается над живущими рядом людьми, а из-за энергетики этой дамы. Она настолько сильная, что проникает даже сквозь стены и окна. Выдают её постоянно скисающее молоко и неожиданное буйство домашних животных.

Сбываются слова и желания женщины

Слова ведьмы всегда сбываются.Фото © Shutterstock

Если вы и правда обладаете ведьминскими способностями, то часто слышите в свой адрес подобные фразы: "Накаркала!", "Сказала и сбылось, вот ведьма". Да, есть такая способность у колдуньи: женщина может одними только словами заставить желание сбыться, а недругов отвадить и прогнать подальше, испортив жизнь. Великий дар и тесная связь с высшими силами наделяют пророческие слова ведьмы энергией, чтобы те исполнялись.

Настроение ведьмы зависит от фазы Луны

Не только оборотни зависят от Луны, как оказалось, но и колдуньи тоже. Женщина с ведьминскими способностями в полнолуние не превращается в огромное волкоподобное существо, но у неё могут быть перепады настроения. С древних времён знали, что колдовством заниматься в любой понравившийся день нельзя, для ритуалов необходимо подбирать лунные фазы. Настоящие ведьмы всегда связаны с Луной, черпают от неё силы, становясь эмоциональными или видя очень яркие сны-пророчества.

Женщине снятся вещие сны

Ведьмам и колдуньям снятся вещие сны. Фото © Shutterstock

Колдуньи с самого рождения ощущают окружающий мир иначе, чем простые люди. Поэтому не стоит удивляться вещим снам — они лишь признак, подтверждающий, что вы ведьма. Засыпая, люди с мистическими способностями словно входят в транс. Они способны получать знания из информационного поля Земли, перемещаться во времени. Часто во снах ведьма видит образы, слышит голоса, и всё это в итоге сливается в пророческое видение.

Трудно определить возраст дамы

Ведьминская магия имеет очень полезный эффект: дарит обладательнице практически вечную юность. Женщина с мистическими способностями всегда выглядит привлекательно, свежо и молодо. Определить на глаз, сколько же колдунье лет, тяжело. Ведь и сама девушка не заинтересована в том, чтобы раскрывать свой секрет. В Средневековье верили, что у колдуньи, несмотря на безупречную внешность, всё равно будет какой-то признак, относящий её к слугам дьявола: разного цвета глаза, странной формы родимое пятно или родинка. Просто это очень тщательно скрывается от чужих глаз.

У ведьмы зачастую непростой характер

У ведьмы зачастую непростой характер. Фото © Shutterstock

Та, внутри которой сокрыты магические силы, ну просто не может вести себя как обычная девушка. Будет в ней всегда какая-то особенность. Например, принято считать, что злые ведьмы отличаются скверным характером: злопамятны, стервозны, себе на уме и слишком независимы. Однако есть и добрые колдуньи, которые умение и чародейство направляют на благо и помощь людям. И такие женщины страдают от чрезмерной чувствительности, то есть эмпатии. А всё из-за того, что эти ведьмочки родились с умением ощущать и прикасаться даже к самым тонким энергиям людей и животных вокруг себя.

Колдуньи обожают гром