Какой знак зодиака всё равно вас подчинит, а каким вы можете командовать сами

Замечали ли вы когда-нибудь, что есть некоторые индивиды, способные подавить вас морально? Вроде отношения нормальные с таким человеком или даже нейтральные, но всё равно дрожат коленки, хочется подальше отойти и спрятаться. В то же время что-то в них манит и хочется оставаться рядом или даже начать отношения. Подобные ощущения астрологи объясняют встречей "зодиака-доминанта". То есть человека с определённым знаком зодиака, который всегда найдёт силы подчинить своей воле. Хотите или нет, он будет подавлять вас и как личность. Гармоничных отношений с "доминантом" обычно построить не получается. Но следует помнить, что в отношениях "господин – слуга" и вы для кого-то можете стать командиром. Рассказываем, какие знаки зодиака кому подчиняются, а какие занимают ведущие роли.

Знак зодиака Овен

Знаки зодиака стихий Огня — Лев, Стрелец и Овен. Фото © Freepik

Овен подчиняется Скорпиону. Самый опасный знак зодиака оказался командиром Овна. Выражается это в попытке человека огненной стихии завоевать внимание Скорпиона, который упорно строит из себя недоступного. И этим лишь подстёгивает мечущегося Овна на новые попытки борьбы за внимание недосягаемого потенциального партнёра. Скорпион, в случае если отношения завяжутся, задавит Овна ревностью и контролем.

Знак зодиака Телец

Телец подчиняется Стрельцу. Свободолюбивый представитель стихии Огня выводит Тельцов из себя непостоянством и вечными изменениями планов. Но, видимо, эта изюминка так сильно манит приземлённых носителей знака зодиака Телец, что те готовы снова и снова бегать за Стрельцами, пусть тем и всё равно.

Знак зодиака Близнецы

Близнецы подчиняются Козерогу. Непостоянный и креативный воздушный знак зодиака тайно восторгается меркантильностью и педантичностью Козерога. Поэтому, если в компании знакомых или на работе есть люди этого знака зодиака, Близнецы неосознанно всегда к ним тянутся. Вот только Козероги не видят смысла обучать практичности ветреных представителей стихии Воздуха и отвергают их.

Знак зодиака Рак

Представители стихии Воды — знаки зодиака Скорпион, Рыбы и Рак. Фото © Freepik

Рак подчиняется Водолею. Представители водного знака зодиака чаще всего становятся семьянинами, которые не могут позволить себе подолгу отсутствовать дома. Поэтому восхищаются и хотят быть похожими на свободолюбивых Водолеев. Люди этого воздушного знака зодиака отличаются независимостью от чужого мнения — не чета Ракам. Но, к сожалению, ограниченные своими же рамками Раки мало интересуют своеобразных Водолеев.

Знак зодиака Лев

Лев подчиняется Рыбам. Тот случай, когда сталкиваются две стихии. Вода всегда гасит амбиции и стремления пламени. Точно так же, как и меланхолия Рыб, их мечтательная натура станет невероятно раздражать целеустремлённых Львов, которые нацелены на завоевание всего мира. Но люди, рождённые под знаком зодиака Лев, никак не могут перебороть тягу к Рыбам, хотя понимают, что их союз никогда не будет гармоничным и долгим.

Знак зодиака Дева

Дева подчиняется Овну. Носители шестого знака зодиакального круга считаются самыми неконфликтными. Именно поэтому многое прощают партнёрам. Овну с Девой быть очень нравится, так как в этом случае он занимает доминантную позицию. Партнёр земного знака зодиака всё прощает, во всём уступает огненному любимому, подстраиваясь под желания Овна, а на свои забивая.

Знак зодиака Весы

Знаки зодиака стихии Воздуха — Близнецы, Весы и Водолей. Фото © Freepik

Весы подчиняются Тельцу. Эти знаки зодиака немного похожи друг на друга. Но в данном случае совместимость по гороскопу не сулит счастья людям, рождённым под знаками Весов и Тельца. Земной знак начнёт морально подавлять волю партнёра, навязывая мнение, а воздушный станет чувствовать себя заложником отношений и жертвой.

Знак зодиака Скорпион

Скорпион подчиняется Близнецам. Скорпион знает, что за ним всегда кто-то будет бегать, например Овен, потому возмущается равнодушием представителей стихии Воздуха в свою сторону. Водный знак зодиака оказывается в плену гордыни, а заодно и превращается в "подчинённого" Близнецов. Те же намеренно играют с чувствами Скорпиона.

Знак зодиака Стрелец

Стрелец подчиняется Раку. Иногда любовь к свободе и чрезмерная независимость Стрельца играет с ним злую шутку. Человек этого знака зодиака просто не может по природе своей жить приземлённо, значит, в отношениях тоже часто бывают проблемы. И Рак как раз становится идеалом партнёра для Стрельца: и бытом сам заняться может, и научить представителя огненной стихии всему. Вот только Рак в большинстве случаев не выдерживает с такой второй половинкой, помощи от которой не дождёшься.

Знак зодиака Козерог

Знаки зодиака земной стихии — Козерог, Телец и Дева. Фото © Freepik

Козерог подчиняется Льву. Казалось бы, у всегда правых и таких гордых Козерогов не может быть других идеалов для подражания, кроме самих себя. Но астромагия творит чудеса, поэтому доминантом в паре этих знаков зодиака будет Лев. Представитель огненной стихии манит консервативного Козерога ярким внешним видом и независимостью от мнения окружающих.

Знак зодиака Водолей

Водолей подчиняется Деве. Строгий и такой правильный представитель стихии Земли часто представляется свободолюбивому Водолею эталоном счастливой семейной жизни. Ведь так прекрасно, когда партнёр самостоятельно может решить абсолютно любую проблему. Вот только Дева быстро прививает Водолею нужные ей качества и таланты, чем губит всю романтику представителя воздушной стихии, и тот решает уйти.

Знак зодиака Рыбы