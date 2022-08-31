Четыре мужских имени, которые носят главные нытики и нюни

Помимо достоинств и положительных качеств данные нам при рождении имена могут "одарить" наш характер и негативными свойствами. Внешне красивый, статный мужчина на деле запросто оказывается нюней и нытиком, как только привыкает к избраннице и перестаёт перед ней кого-то из себя строить. И обладатели следующих имён как раз обожают жаловаться на всё вокруг.

Олег

Олег обожает ныть и делает это достаточно часто. Фото © Freepik

Есть много положительных качеств, которые имя Олег передаёт своему носителю. Этот мужчина обладает даром красноречия, бывает крайне убедителен, трудолюбив и энергичен. Но есть и другая сторона носителя имени Олег — вечно ноющая. Как только мужчина понимает, что его вторая половинка готова выслушивать и поддерживать, начинает жаловаться абсолютно на всё. Поверьте, парень с этим именем внутри не такой уж сильный и мужественный, каким хочет казаться.

Мужское имя Павел

Павел обожает смотреть по сторонам и сравнивать, насколько он хуже других. Фото © Freepik

Выпендрёжник Павел обожает смотреть по сторонам и сравнивать себя с другими. Нельзя сказать, что мужчина с этим именем имеет низкую самооценку, но всегда видит вокруг только то, чего не хватает ему самому. Знакомые купили дорогую иномарку, друга повысили в должности, а брату увеличили зарплату — обо всём этом Павел обязательно ноет. А ещё рассказывает жене о достижениях других в негативном ключе, чтобы не выглядеть в её и собственных глазах неудачником. Носитель этого красивого мужского имени часто отличается злобностью и завистливостью.

Имя Никита

Никите не повезло с характером: он слабый и любит жаловаться. Фото © Freepik

Казанова и бабник, мужчина с именем Никита может привлекать противоположный пол физическими данными, но вот с характером ему не повезло. Флиртовать он научился раньше, чем ходить, но все достоинства перекрывает способность Никиты в самый ответственный момент опустить руки и распустить нюни. Обладатель этого имени не тот, на кого можно рассчитывать в трудную минуту. Он первым сдаст позиции и даже не попытается изменить что-то. Зато начнёт ныть всем вокруг, как жалко потраченного времени и усилий, раз желаемого результата всё равно нет. Но не поэтому ли у Никиты все начинания не заканчиваются успехом?

Мирон

Одна из превалирующих черт характера мужчины с именем Мирон — наивность. Фото © Freepik