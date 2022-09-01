Мужчины с этими именами разбивают женские сердца занудством

В самом начале отношений с понравившимся мужчиной его привычки постоянно поправлять речевые ошибки и проверять точность сказанных вами слов могут даже очаровывать. Но, дорогие дамы, остерегайтесь носителей следующих имён. Мужчины, которых так зовут, потом превратятся в самых настоящих зануд, чем разобьют вам сердце.

Мужское имя Георгий

Георгий — тот самый человек, с кем лучше даже и не пытаться спорить. Фото © Freepik

Георгий — тот самый человек, с кем лучше даже и не пытаться спорить. Во-первых, обладатель этого имени до последнего не отстанет от оппонента, требуя всё новых доказательств в подтверждение точки зрения. Во-вторых, сам Георгий знает, что даже рассматривать отличающееся от собственного мнение не будет. Переубедить мужчину с этим именем не сможет никто. И даже если ради любимой женщины или ребёнка Георгий сделает исключение и поддастся, в душе он всё равно будет считать себя правым. Ещё одна отрицательная черта характера, выражающая занудство обладателя этого имени, — неумение рассказывать истории. Гоша часто отклоняется от темы и приводит в пример факты, совершено не относящиеся к повествованию. Либо же начинает говорить нудно и долго, словно читает лекцию.

Сергей

Сергей — отличный парень, поётся в песне, но часто оказывается невероятным занудой и зазнайкой. Фото © Freepik

В зависимости от выбранной в юношестве профессии, во взрослом возрасте мужчина по имени Сергей может оказаться невероятным занудой. Он постоянно критикует слова и поступки других людей, считая их изначально неверными. Сергей считает себя невероятно умным человеком, поэтому часто приводит никому не интересные факты, словно доказывая образованность. Мужчина с этим именем порой слишком сильно переоценивает возможности, впоследствии нередко позорится, не справляясь с задачей. Но и на это зануда-Серёжа приведёт миллион оправданий, объясняя, что помешало ему блеснуть знаниями на практике.

Имя Пётр

С Петром невозможно договориться до взаимовыгодных итогов. Фото © Freepik

Кто такой мужчина-зануда? Да это же любой носитель имени Пётр! Тот, с кем никогда нельзя договориться до взаимовыгодных итогов. Энергетика этого имени дарует обладателю красноречие и умение во время разговора навязывать собеседнику своё мнение. Пётр никогда не уступит и не согласится на то, что ему не нравится. Ему совершенно не важно, что таким решением он может кого-то обидеть или ранить. Петя принципиален и эгоцентричен, готов часами рассказывать жене о хобби и увлечениях, но включит телевизор, когда начнёт говорить она. Проще во всём потакать этому мужчине, чем пытаться переубедить, ведь он замучает своими "обоснуй".

Имя Фёдор

Носителя имени Фёдор можно назвать скрытым занудой. Фото © Freepik