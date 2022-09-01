НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
1 сентября, 15:05

Мужчины с этими именами разбивают женские сердца занудством

Не худшие личности, но и далеко не те, кто сможет осчастливить даму сердца. Мужчины с этими именами отличаются занудством, твердолобостью, и в целом их можно назвать теми ещё душнилами.

В самом начале отношений с понравившимся мужчиной его привычки постоянно поправлять речевые ошибки и проверять точность сказанных вами слов могут даже очаровывать. Но, дорогие дамы, остерегайтесь носителей следующих имён. Мужчины, которых так зовут, потом превратятся в самых настоящих зануд, чем разобьют вам сердце.

Мужское имя Георгий

Георгий — тот самый человек, с кем лучше даже и не пытаться спорить. Фото © Freepik

Георгий — тот самый человек, с кем лучше даже и не пытаться спорить. Фото © Freepik

Георгий — тот самый человек, с кем лучше даже и не пытаться спорить. Во-первых, обладатель этого имени до последнего не отстанет от оппонента, требуя всё новых доказательств в подтверждение точки зрения. Во-вторых, сам Георгий знает, что даже рассматривать отличающееся от собственного мнение не будет. Переубедить мужчину с этим именем не сможет никто. И даже если ради любимой женщины или ребёнка Георгий сделает исключение и поддастся, в душе он всё равно будет считать себя правым. Ещё одна отрицательная черта характера, выражающая занудство обладателя этого имени, — неумение рассказывать истории. Гоша часто отклоняется от темы и приводит в пример факты, совершено не относящиеся к повествованию. Либо же начинает говорить нудно и долго, словно читает лекцию.

Сергей

Сергей — отличный парень, поётся в песне, но часто оказывается невероятным занудой и зазнайкой. Фото © Freepik

Сергей — отличный парень, поётся в песне, но часто оказывается невероятным занудой и зазнайкой. Фото © Freepik

В зависимости от выбранной в юношестве профессии, во взрослом возрасте мужчина по имени Сергей может оказаться невероятным занудой. Он постоянно критикует слова и поступки других людей, считая их изначально неверными. Сергей считает себя невероятно умным человеком, поэтому часто приводит никому не интересные факты, словно доказывая образованность. Мужчина с этим именем порой слишком сильно переоценивает возможности, впоследствии нередко позорится, не справляясь с задачей. Но и на это зануда-Серёжа приведёт миллион оправданий, объясняя, что помешало ему блеснуть знаниями на практике.

Имя Пётр

С Петром невозможно договориться до взаимовыгодных итогов. Фото © Freepik

С Петром невозможно договориться до взаимовыгодных итогов. Фото © Freepik

Кто такой мужчина-зануда? Да это же любой носитель имени Пётр! Тот, с кем никогда нельзя договориться до взаимовыгодных итогов. Энергетика этого имени дарует обладателю красноречие и умение во время разговора навязывать собеседнику своё мнение. Пётр никогда не уступит и не согласится на то, что ему не нравится. Ему совершенно не важно, что таким решением он может кого-то обидеть или ранить. Петя принципиален и эгоцентричен, готов часами рассказывать жене о хобби и увлечениях, но включит телевизор, когда начнёт говорить она. Проще во всём потакать этому мужчине, чем пытаться переубедить, ведь он замучает своими "обоснуй".

Имя Фёдор

Носителя имени Фёдор можно назвать скрытым занудой. Фото © Freepik

Носителя имени Фёдор можно назвать скрытым занудой. Фото © Freepik

А вот носителя имени Фёдор можно назвать скрытым занудой. Мужчина попросту не находит в себе сил или смелости заявить о проблемах прямо, поэтому недовольство постоянно будет показывать маленькими порциями занудства. Бесконечные придирки и критика — вот что ждёт жену Фёдора, если обладатель имени так и не найдёт в себе ресурса на честный разговор. Как ни странно, но Федя до невозможности внимателен к мелочам. Он монотонно и категорично обсуждает вслух каждое действие любимой, рассчитывая, что таким способом подтолкнёт женщину первой начать разговор на волнующую его тему.

Эти пять имён носят самые ревнивые мужчины

Эти пять имён носят самые ревнивые мужчины

Обложка ©

Shutterstock

Елизавета Терешкова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров