Трансгендер потратила 6 млн, чтобы грудь стала больше мозга, и возникают вопросы, в своём ли она уме

"Пластиковая кукла" Джульетт Стрей потратила свыше 100 тысяч долларов (больше 6 миллионов рублей), задоначенных фанатами, в попытке сделать грудь на 10% больше мозга. Американка известна как транс-порномодель — в 2002 году начала трансгендерный переход, когда училась в колледже. 38-летняя Стрей признаёт: из-за дисморфофобии никак не может отказаться от улучшайзинга. Телесное дисморфическое расстройство — расстройство психики, при котором человек чрезмерно обеспокоен и занят незначительным дефектом или особенностью своего тела.

Джульетт Стрей потратила больше 5 млн рублей на пластические операции. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / plasticprincessjuliette

Джульетт неоднократно увеличивала губы, делала ринопластику и бодиконтуринг при помощи липосакции, а размер груди меняла несколько раз, конечно же, в большую сторону, пишет Daily Star.

Как Джульетт Стрей выглядела до операций и как выглядит после того, как увеличила грудь. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / plasticprincessjuliette

"Многие операции были оплачены сахарными папиками или другими фетишистами, которые вызвались платить. У меня есть давняя фантазия о мужчине, который платит за то, чтобы мои губы были такими большими, чтобы никто больше не воспринимал меня всерьёз как кого-то другого, кроме как секс-куклу", — призналась Джульетт Стрей.