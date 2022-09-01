10 самых горячих фото 22-летней Марии Береговой, объясняющих, чем украинка покорила Ди Каприо
Кто такая Мария Берегова, которую называют новой подружкой Леонардо Ди Каприо? Девушка учится в Лондоне, успела побывать замужем, и не абы за кем, а за внуком правой руки Муаммара Каддафи.
Обложка © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / maria.beregova, daria_bah_photo
Как гром среди ясного неба прогремела новость о расставании 47-летнего актёра Леонардо Ди Каприо с 25-летней актрисой и моделью Камилой Морроне. Лео долго не грустил и, вероятно, закрутил новый роман. Журналисты подловили артиста в компании 22-летней жительницы Лондона Марии Береговой.
Мария Берегова, которую называют новой девушкой Леонардо Ди Каприо. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / maria.beregova, daria_bah_photo
О Маше известно немногое. Красотка родилась в Киеве в апреле 2000 года, росла в Швейцарии, где училась в частной школе-интернате, а потом перебралась в Лондон.
Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / maria.beregova, daria_bah_photo
Сейчас Берегова изучает предпринимательское право и, как утверждает, работает в фармацевтической компании, принадлежащей её семье.
Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / maria.beregova, daria_bah_photo
Мария вовсю делится с подписчиками фото красивой жизни. Кстати, с её параметрами могла бы подрабатывать моделью: рост новой девушки Ди Каприо — 175 см, вес — 51 кг.
Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / maria.beregova
По данным западной прессы, юная чаровница успела побывать замужем за внуком правой руки Муаммара Каддафи, 30-летним Ахмедом Масудом Абдельхафидом.
Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / maria.beregova
Откровенных кадров в аккаунте Береговой не найдёшь, но они и не нужны: и так понятно, что девушка очень эффектная и способна покорять мужчин одним взглядом.
Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / maria.beregova, daria_bah_photo
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