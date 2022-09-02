Слава показала фигуру после липосакции за 3 млн, и фанаты решили, что певица зря потратилась

Певица Анастасия Сланевская, больше известная под псевдонимом Слава, всегда предельно честна и откровенна с фанатами. Недавно отдалась в руки звёздного пластического хирурга Тимура Хайдарова и не стала скрывать, что сделала сразу комплекс операций: липосакцию рук, ног, живота, спины и подбородка, а ещё подтянула грудь. Обошёлся такой тюнинг ни много ни мало в три миллиона рублей. Теперь Слава вовсю делится подробностями восстановления.

"Честно, одолевали безумные сомнения, страх, а главное — чувство вины перед собой, что я лентяйка. Говорила себе: "Сядь ты на диету, добавь спорт и через два месяца всё уйдёт!" Но я не выдерживала", — разоткровенничалась артистка в беседе с Super.

Фото певицы Славы после подтяжки груди и липосакции рук, живота, подбородка © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / nastya_slava

Спустя три недели после операции Слава показала в видео, как теперь выглядит её фигура. Певица призналась, что отёки пока не ушли, но она позволяет себе есть всё, что любит, просто до шести вечера. "Хочу прям, чтобы классно было👌", — отметила звезда. Преображение кумира оценили не все. Дело в том, что некоторые подписчицы не заметили каких-либо изменений в облике Славы.

Певица Слава сделала липосакцию проблемных зон и подтяжку груди и похвасталась стройной фигурой. Видео © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / nastya_slava

Не вижу разницы 😍 marinaprokofeva01

А вы и были не полная. Я была на концерте и сидела в первом ряду в Измайлово 👍👍👍 damorana

Хороша! Но мне кажется и до всё нормально было) playrisha

Ты и так красотка была без операции😍😍😍👏👏👏 ordina38