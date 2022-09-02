10 фото блюд, глядя на которые только сумасшедший не скажет "ну и гадость"
Конечно, готовить умеют не все — нужен талант, чтобы сотворить что-то бесподобное... Справедливости ради, чтобы сделать нечто отвратительное, тоже нужны навыки. Авторы блюд ниже ими точно обладают!
"Холодец на палочке? За что?!"
"Сэндвич-мороженое (буквально)"
"Пончик из спагетти", или "Моя новая фобия"
"Веганские фрикадельки... наверное?"
"Оригинальная мясная нарезка, после которой не удивляйтесь ночным кошмарам"
"Когда заказал пиццу "Четыре сыра", но забыл, что живёшь в Америке"
"Консервированный чизбургер. С таким провиантом уж лучше стать зомби"
"Брюссельская капуста в шоколаде. За такое должны сажать в тюрьму"
"Макароны в цветах радуги с сыром"
"Назовите повод, по которому можно было бы приготовить колбасный торт. Вот и мы не смогли"
Лучшее из Интернета
Трансгендер потратила 6 млн, чтобы грудь стала больше мозга, и возникают вопросы, в своём ли она уме
сегодня в 07:40
10 фото, которые докажут вашему ребёнку, что наука — это здорово, а "ботан" — не обзывательство
31 августа, 08:00
10 девушек поделились, каково это — спать с парнем "с огромным...", оказалось — очень смешно и больно
31 августа, 06:50
Twitter / f***edupfoods