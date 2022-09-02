10 фото блюд, глядя на которые только сумасшедший не скажет "ну и гадость"

"Холодец на палочке? За что?!"

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"Сэндвич-мороженое (буквально)"

Фото © Twitter / f***edupfoods

"Пончик из спагетти", или "Моя новая фобия"

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"Веганские фрикадельки... наверное?"

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"Оригинальная мясная нарезка, после которой не удивляйтесь ночным кошмарам"

Фото © Twitter / f***edupfoods

"Когда заказал пиццу "Четыре сыра", но забыл, что живёшь в Америке"

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"Консервированный чизбургер. С таким провиантом уж лучше стать зомби"

Фото © Twitter / f***edupfoods

"Брюссельская капуста в шоколаде. За такое должны сажать в тюрьму"

Фото © Twitter / f***edupfoods

"Макароны в цветах радуги с сыром"

Фото © Twitter / f***edupfoods

"Назовите повод, по которому можно было бы приготовить колбасный торт. Вот и мы не смогли"