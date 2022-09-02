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2 сентября, 12:01

10 фото блюд, глядя на которые только сумасшедший не скажет "ну и гадость"

Конечно, готовить умеют не все — нужен талант, чтобы сотворить что-то бесподобное... Справедливости ради, чтобы сделать нечто отвратительное, тоже нужны навыки. Авторы блюд ниже ими точно обладают!

"Холодец на палочке? За что?!"

Фото © Twitter / f***edupfoods

Фото © Twitter / f***edupfoods

"Сэндвич-мороженое (буквально)"

Фото © Twitter / f***edupfoods

Фото © Twitter / f***edupfoods

"Пончик из спагетти", или "Моя новая фобия"

Фото © Twitter / f***edupfoods

Фото © Twitter / f***edupfoods

"Веганские фрикадельки... наверное?"

Фото © Twitter / f***edupfoods

Фото © Twitter / f***edupfoods

"Оригинальная мясная нарезка, после которой не удивляйтесь ночным кошмарам"

Фото © Twitter / f***edupfoods

Фото © Twitter / f***edupfoods

"Когда заказал пиццу "Четыре сыра", но забыл, что живёшь в Америке"

Фото © Twitter / f***edupfoods

Фото © Twitter / f***edupfoods

"Консервированный чизбургер. С таким провиантом уж лучше стать зомби"

Фото © Twitter / f***edupfoods

Фото © Twitter / f***edupfoods

"Брюссельская капуста в шоколаде. За такое должны сажать в тюрьму"

Фото © Twitter / f***edupfoods

Фото © Twitter / f***edupfoods

"Макароны в цветах радуги с сыром"

Фото © Twitter / f***edupfoods

Фото © Twitter / f***edupfoods

"Назовите повод, по которому можно было бы приготовить колбасный торт. Вот и мы не смогли"

Фото © Twitter / f***edupfoods

Фото © Twitter / f***edupfoods

Блюда, которые шикарны только на вид, но просты в приготовлении

Блюда, которые шикарны только на вид, но просты в приготовлении

Обложка ©

Twitter / f***edupfoods

Сергей Трофимов

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