Мастер изуродовала туристку, нарисовав лишние брови, и на её лицо теперь больно смотреть

В Таиланде девушке явно не повезло с броу-мастером — Нипапрон Микинг решила обновить бровки перед отпуском, а в итоге осталась с четырьмя неприглядными гусеницами на лбу. Пришлось обращаться к другому специалисту, чтобы исправить ситуацию. Красотка не могла смотреть на себя без слёз и буквально лишилась дара речи, увидев, что горе-бровист сделал с её лицом, пишет Daily Star.

"Я не знала, что делать, и просто сидела дома взаперти, потому что вся ситуация подорвала уверенность в себе. Я ходила по тату-мастерам, но никто не мог исправить этот позор".

Девушке в Таиланде сделали четыре брови, похожие на гусеницы. Фото © Twitter / NewsMediaDaily