Мастер изуродовала туристку, нарисовав лишние брови, и на её лицо теперь больно смотреть
"Бровь должна быть тоненькая-тоненькая, как ниточка. Удивлённо приподнятая", — рассказывала героиня Лии Ахеджаковой в "Служебном романе". Спустя 45 лет со съёмок об этом до сих пор не все знают...
В Таиланде девушке явно не повезло с броу-мастером — Нипапрон Микинг решила обновить бровки перед отпуском, а в итоге осталась с четырьмя неприглядными гусеницами на лбу. Пришлось обращаться к другому специалисту, чтобы исправить ситуацию. Красотка не могла смотреть на себя без слёз и буквально лишилась дара речи, увидев, что горе-бровист сделал с её лицом, пишет Daily Star.
"Я не знала, что делать, и просто сидела дома взаперти, потому что вся ситуация подорвала уверенность в себе. Я ходила по тату-мастерам, но никто не мог исправить этот позор".
Девушке в Таиланде сделали четыре брови, похожие на гусеницы. Фото © Twitter / NewsMediaDaily
К счастью, нашёлся специалист, решивший помочь девушке, причём бесплатно. Весь процесс займёт три месяца: сначала нужно вывести старые чернила от лишних бровей, немного переждать, а потом уже приводить в порядок бровки самой Микинг.
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