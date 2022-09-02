НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
2 сентября, 11:07

Мастер изуродовала туристку, нарисовав лишние брови, и на её лицо теперь больно смотреть

"Бровь должна быть тоненькая-тоненькая, как ниточка. Удивлённо приподнятая", — рассказывала героиня Лии Ахеджаковой в "Служебном романе". Спустя 45 лет со съёмок об этом до сих пор не все знают...

В Таиланде девушке явно не повезло с броу-мастером — Нипапрон Микинг решила обновить бровки перед отпуском, а в итоге осталась с четырьмя неприглядными гусеницами на лбу. Пришлось обращаться к другому специалисту, чтобы исправить ситуацию. Красотка не могла смотреть на себя без слёз и буквально лишилась дара речи, увидев, что горе-бровист сделал с её лицом, пишет Daily Star.

"Я не знала, что делать, и просто сидела дома взаперти, потому что вся ситуация подорвала уверенность в себе. Я ходила по тату-мастерам, но никто не мог исправить этот позор".

Девушке в Таиланде сделали четыре брови, похожие на гусеницы. Фото © Twitter / NewsMediaDaily

Девушке в Таиланде сделали четыре брови, похожие на гусеницы. Фото © Twitter / NewsMediaDaily

К счастью, нашёлся специалист, решивший помочь девушке, причём бесплатно. Весь процесс займёт три месяца: сначала нужно вывести старые чернила от лишних бровей, немного переждать, а потом уже приводить в порядок бровки самой Микинг.

7 "фишек", как и где советские домохозяйки ухаживали за волосами

7 "фишек", как и где советские домохозяйки ухаживали за волосами

Обложка ©

Freepik

Марта Белова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров