10 уморительных трендов из нулевых, про которые сегодня страшно вспомнить

Как хорошо, что у моды есть такое замечательное свойство, как изменчивость. В нынешнем 2022 году сложно представить, что кто-то станет вновь повторять эти ужасные тренды из 00-х. А ведь тогда они считались ультрамодными, и все, включая голливудских и российских знаменитостей, пытались соответствовать этим стильным явлениям. За что же особенно стыдно и какие тренды "гламурных нулевых" сегодня никто не захочет даже вспоминать?

10. Меховая лихорадка

В "гламурные нулевые" всем особенно нравилось красоваться в дорогих меховых изделиях: шубы, шапки, дублёнки, варежки. Российские знаменитости пытались не отставать от заграничных коллег, поэтому даже в тёплое время года могли прийти на мероприятие в мехах. Особенно такой меховой тренд из нулевых нравился поп-королю Филиппу Киркорову.

9. Джинсы со шнуровкой

В 2000-е с джинсами экспериментировали по полной. Одним из полюбившихся звёздам трендом были брюки из денима со шнуровкой. Причём она могла быть как просто элементом декора, например внизу штанины, так и полноценной заменой молнии и пуговице на ширинке. Страшно представить, сколько времени могло уйти на расшнуровку, когда приходилось джинсы снимать.

8. Корсеты вместо верхней одежды

Почему-то в "гламурных нулевых" любили выставлять не только тело напоказ, но и бельё. Одним из ужасных трендов тех годов было ношение корсета на голое тело — его считали за полноценную верхнюю одежду. Если сегодня корсеты и портупеи надевают поверх блузок и рубашек, чтобы придать образу особое игривое настроение, то в нулевых люди просто ходили в белье.

7. Любовь к автозагару

Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / moskovskay_tusovka2007

Ещё один тренд из нулевых, который не задержался надолго. Любовь к загару у знаменитостей в нулевые была токсично-зависимая. Вот только звёзды шоубиза не валялись на пляжах под солнечными лучами, а прибегали к простому и быстрому решению — наносили автозагар. При рассмотрении фотографий 00-х можно прийти к выводу, что у знаменитостей в то время было соревнование: кто выглядит более нелепо с самым странным оттенком кожи. Ведь модники могли быть как всех оттенков коричневого, так ещё оранжевого или рыжего.

6. Джинсы с обильным количеством стразов

И снова несчастный деним, над которым всячески издевались. Каждая модница, чья молодость пришлась на "гламурные нулевые", имела в гардеробе хотя бы пару джинсов с вышивкой из стразов. Обилие искусственных камней придавало изделию дорогой вид. Обладательница такой вещи сразу казалась в глазах окружающих не только стильной, но и богатой. Потому что джинсы со стразами в нулевые были не бюджетные. И чем больше украшений, тем выше была цена.

5. Перчатки без пальцев

Леди Гага в модных перчатках без пальцев. Кадр © YouTube / Lady Gaga

В период расцвета субкультур было модно дополнять образ различными аксессуарами, порой даже странными. Одним из фаворитов, что у звёзд, что у их фанатов были перчатки без пальцев. Длинные или короткие, кожаные или из сетки, с резными прорезями или со стразами. Все мечтали заполучить себе пару таких перчаток, чтобы повторить стиль Леди Гаги, например.

4. Плюшевые спортивные костюмы

Ещё один ультрамодный тренд, который, к счастью, остался в "гламурных нулевых", — плюшевые спорткостюмы. Носили их тогда все: от школьниц до Кардашьян и Бузовой. Надевали такие мягкие костюмчики и на пробежку, и в магазин, а некоторые даже на важные мероприятия умудрялись заявиться в спортивном образе. Ох уж эти странные нулевые!

3. Голый пупок

Автозагар звёзды и модницы наносили не только на лицо, а покрывали им всё тело. Потому что в 2000-е было очень модно показывать пупок. Вспомните ультрастильные тенденции того времени: короткие топы и заниженная посадка у джинсов. Как можно было не блеснуть плоским животиком и пупком? Надевали даже специальные украшения, чтобы привлечь к этой части тела ещё больше внимания.

2. Прозрачные майки и блузки из ниточек или сетки

Полупрозрачные топы есть и сегодня, но выполнены из более плотного материала и не подразумевают, чтобы их носили на голое тело. Но в 00-х мода была совершенно иной. Тогда было круто показывать как можно больше тела, словно хвастаясь. Поэтому ещё один тренд "гламурных нулевых", за который сегодня стыдно, — прозрачные майки и блузки из ниточек или сетки.

1. Джинсы с ультранизкой посадкой и виднеющиеся стринги