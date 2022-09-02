10 уморительных трендов из нулевых, про которые сегодня страшно вспомнить
"Гламурные нулевые" подарили нам не только джинсы очень низкой посадки, но ещё несколько модных решений, глядя на которые сегодня хочется только посмеяться.
Как хорошо, что у моды есть такое замечательное свойство, как изменчивость. В нынешнем 2022 году сложно представить, что кто-то станет вновь повторять эти ужасные тренды из 00-х. А ведь тогда они считались ультрамодными, и все, включая голливудских и российских знаменитостей, пытались соответствовать этим стильным явлениям. За что же особенно стыдно и какие тренды "гламурных нулевых" сегодня никто не захочет даже вспоминать?
10. Меховая лихорадка
Фото © bigpicture.ru
В "гламурные нулевые" всем особенно нравилось красоваться в дорогих меховых изделиях: шубы, шапки, дублёнки, варежки. Российские знаменитости пытались не отставать от заграничных коллег, поэтому даже в тёплое время года могли прийти на мероприятие в мехах. Особенно такой меховой тренд из нулевых нравился поп-королю Филиппу Киркорову.
9. Джинсы со шнуровкой
В 2000-е с джинсами экспериментировали по полной. Одним из полюбившихся звёздам трендом были брюки из денима со шнуровкой. Причём она могла быть как просто элементом декора, например внизу штанины, так и полноценной заменой молнии и пуговице на ширинке. Страшно представить, сколько времени могло уйти на расшнуровку, когда приходилось джинсы снимать.
8. Корсеты вместо верхней одежды
Почему-то в "гламурных нулевых" любили выставлять не только тело напоказ, но и бельё. Одним из ужасных трендов тех годов было ношение корсета на голое тело — его считали за полноценную верхнюю одежду. Если сегодня корсеты и портупеи надевают поверх блузок и рубашек, чтобы придать образу особое игривое настроение, то в нулевых люди просто ходили в белье.
7. Любовь к автозагару
Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / moskovskay_tusovka2007
Ещё один тренд из нулевых, который не задержался надолго. Любовь к загару у знаменитостей в нулевые была токсично-зависимая. Вот только звёзды шоубиза не валялись на пляжах под солнечными лучами, а прибегали к простому и быстрому решению — наносили автозагар. При рассмотрении фотографий 00-х можно прийти к выводу, что у знаменитостей в то время было соревнование: кто выглядит более нелепо с самым странным оттенком кожи. Ведь модники могли быть как всех оттенков коричневого, так ещё оранжевого или рыжего.
6. Джинсы с обильным количеством стразов
И снова несчастный деним, над которым всячески издевались. Каждая модница, чья молодость пришлась на "гламурные нулевые", имела в гардеробе хотя бы пару джинсов с вышивкой из стразов. Обилие искусственных камней придавало изделию дорогой вид. Обладательница такой вещи сразу казалась в глазах окружающих не только стильной, но и богатой. Потому что джинсы со стразами в нулевые были не бюджетные. И чем больше украшений, тем выше была цена.
5. Перчатки без пальцев
Леди Гага в модных перчатках без пальцев. Кадр © YouTube / Lady Gaga
В период расцвета субкультур было модно дополнять образ различными аксессуарами, порой даже странными. Одним из фаворитов, что у звёзд, что у их фанатов были перчатки без пальцев. Длинные или короткие, кожаные или из сетки, с резными прорезями или со стразами. Все мечтали заполучить себе пару таких перчаток, чтобы повторить стиль Леди Гаги, например.
4. Плюшевые спортивные костюмы
Ещё один ультрамодный тренд, который, к счастью, остался в "гламурных нулевых", — плюшевые спорткостюмы. Носили их тогда все: от школьниц до Кардашьян и Бузовой. Надевали такие мягкие костюмчики и на пробежку, и в магазин, а некоторые даже на важные мероприятия умудрялись заявиться в спортивном образе. Ох уж эти странные нулевые!
3. Голый пупок
Автозагар звёзды и модницы наносили не только на лицо, а покрывали им всё тело. Потому что в 2000-е было очень модно показывать пупок. Вспомните ультрастильные тенденции того времени: короткие топы и заниженная посадка у джинсов. Как можно было не блеснуть плоским животиком и пупком? Надевали даже специальные украшения, чтобы привлечь к этой части тела ещё больше внимания.
2. Прозрачные майки и блузки из ниточек или сетки
Фото © tanjand.livejournal.com
Полупрозрачные топы есть и сегодня, но выполнены из более плотного материала и не подразумевают, чтобы их носили на голое тело. Но в 00-х мода была совершенно иной. Тогда было круто показывать как можно больше тела, словно хвастаясь. Поэтому ещё один тренд "гламурных нулевых", за который сегодня стыдно, — прозрачные майки и блузки из ниточек или сетки.
1. Джинсы с ультранизкой посадкой и виднеющиеся стринги
Завершить воспоминания с оттенком стыда и смеха по моде начала 21-го века решили всеми любимыми тогда джинсами с очень низкой посадкой. Фишка их была даже не в низкой талии — обычно в комплекте с такими брюками из денима надевали стринги. Яркие или украшенные стразами ниточки белья гордо виднелись на бедрах знаменитостей, кто не видел в столь раскрепощённом образе ничего неэтичного.
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