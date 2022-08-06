Кажется, мы стали забывать, как выглядят могилы крутых "братков" из 90-х

На 1990-е пришёлся расцвет оргпреступности в странах бывшего СССР. На память об этом периоде остались не только "Бригада" и "Бумер", но и многочисленные надгробные изваяния, украшающие кладбища по всей России. Бессмысленно и беспощадно — именно такая характеристика приходит на ум при виде этих монументов. А идеальным дополнением к их фото станут цитаты Аль Капоне — одного из величайших криминальных авторитетов всех времён.