Кажется, мы стали забывать, как выглядят могилы крутых "братков" из 90-х
Почти на каждом кладбище в России найдутся могилы, которые внешне сильно отличаются от остальных. И говорят о биографии покойного больше, чем он сам смог бы о себе рассказать.
На 1990-е пришёлся расцвет оргпреступности в странах бывшего СССР. На память об этом периоде остались не только "Бригада" и "Бумер", но и многочисленные надгробные изваяния, украшающие кладбища по всей России. Бессмысленно и беспощадно — именно такая характеристика приходит на ум при виде этих монументов. А идеальным дополнением к их фото станут цитаты Аль Капоне — одного из величайших криминальных авторитетов всех времён.
Фото © sadanduseless.com
Всё, совершённое тобой, к тебе же вернётся
Фото © sadanduseless.com
Пуля очень многое меняет в голове, даже если попадает в задницу
Фото © sadanduseless.com
Можно ли простить врага? Бог простит! Наша задача — организовать их встречу
Фото © sadanduseless.com
Если врёшь, будь краток
Фото © sadanduseless.com
Ничего личного — просто бизнес
Фото © sadanduseless.com
Не трогай проблему, пока проблема не трогает тебя
Фото © sadanduseless.com
Организация, которую я создал, построена на страхе
Фото © sadanduseless.com
Мир принадлежит терпеливым
Фото © sadanduseless.com
Некоторые осторожничают, чтобы не проиграть. Но играя осторожно, ты однозначно проиграешь
Фото © sadanduseless.com
Я обычный человек. Всё, что я делаю, — это лишь удовлетворяю спрос
Фото © sadanduseless.com
Я отдам три десятка своих головорезов за одного человека, умеющего решать вопросы с помощью разговоров
Фото © sadanduseless.com
Тюрьма выгодно отличается от могилы тем, что её двери когда-нибудь откроются
Больше шедевральных фото с могил крутых "братков" из 90-х — по ссылке.
Лучшее из Интернета
10 доказательств, что ковролином вы только уродуете дом и нужно срочно избавляться от этого позорища
сегодня в 07:00
Мужчины рассказали, что думают о девушках, которые говорят о сексе прямо, и это шокирует
вчера в 14:25
10 самых жутких вещей, которые женщина может сказать мужчине, и это нужно записать себе
вчера в 09:45
sadanduseless.com