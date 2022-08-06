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6 августа, 10:00

Кажется, мы стали забывать, как выглядят могилы крутых "братков" из 90-х

Почти на каждом кладбище в России найдутся могилы, которые внешне сильно отличаются от остальных. И говорят о биографии покойного больше, чем он сам смог бы о себе рассказать.

На 1990-е пришёлся расцвет оргпреступности в странах бывшего СССР. На память об этом периоде остались не только "Бригада" и "Бумер", но и многочисленные надгробные изваяния, украшающие кладбища по всей России. Бессмысленно и беспощадно — именно такая характеристика приходит на ум при виде этих монументов. А идеальным дополнением к их фото станут цитаты Аль Капоне — одного из величайших криминальных авторитетов всех времён.

Фото © sadanduseless.com

Фото © sadanduseless.com

Всё, совершённое тобой, к тебе же вернётся

Аль Капоне

Фото © sadanduseless.com

Фото © sadanduseless.com

Пуля очень многое меняет в голове, даже если попадает в задницу

Аль Капоне

Фото © sadanduseless.com

Фото © sadanduseless.com

Можно ли простить врага? Бог простит! Наша задача — организовать их встречу

Аль Капоне

Фото © sadanduseless.com

Фото © sadanduseless.com

Если врёшь, будь краток

Аль Капоне

Фото © sadanduseless.com

Фото © sadanduseless.com

Ничего личного — просто бизнес

Аль Капоне

Фото © sadanduseless.com

Фото © sadanduseless.com

Не трогай проблему, пока проблема не трогает тебя

Аль Капоне

Фото © sadanduseless.com

Фото © sadanduseless.com

Организация, которую я создал, построена на страхе

Аль Капоне

Фото © sadanduseless.com

Фото © sadanduseless.com

Мир принадлежит терпеливым

Аль Капоне

Фото © sadanduseless.com

Фото © sadanduseless.com

Некоторые осторожничают, чтобы не проиграть. Но играя осторожно, ты однозначно проиграешь

Аль Капоне

Фото © sadanduseless.com

Фото © sadanduseless.com

Я обычный человек. Всё, что я делаю, — это лишь удовлетворяю спрос

Аль Капоне

Фото © sadanduseless.com

Фото © sadanduseless.com

Я отдам три десятка своих головорезов за одного человека, умеющего решать вопросы с помощью разговоров

Аль Капоне

Фото © sadanduseless.com

Фото © sadanduseless.com

Тюрьма выгодно отличается от могилы тем, что её двери когда-нибудь откроются

Аль Капоне

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Больше шедевральных фото с могил крутых "братков" из 90-х — по ссылке.

Обложка ©

sadanduseless.com

Семен Хафизов

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