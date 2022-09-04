Девушка оголилась ради снимков на фоне экспозиции о ВОВ на "Ленфильме"

Парочка устроила эротическую фотосессию на киностудии "Ленфильм" в Санкт-Петербурге, выбрав в качестве фона экспозицию о Великой Отечественной войне. Запись видеонаблюдения оказалась в распоряжении Лайфа.

Парочка устроила эротическую фотосессию на фоне экспозиции о Великой Отечественной войне. Видео © LIFE

На кадрах видно, как мужчина с фотоаппаратом и девушка выбирают место для "красивых кадров", после чего парень начинает снимать. В какой-то момент его подруга приподнимает юбку, оголяя одно место. Как рассказала пресс-секретарь мастерской "Невский баталист", где всё и произошло, Маргарита Попова, создатели выставки сами решили привлечь внимание к проблеме.

"Для нас важно, чтобы такое больше никогда не повторялось на подобных площадках и, конечно, не было опубликовано самостоятельно фотографами на внешних ресурсах. Мы не знаем личности наших посетителей, не выясняли этого и не планировали", — приводит её слова "Газета.ru".

Создатели выставки не обращались в полицию, однако если правоохранители заинтересуются этой историей, то они поделятся с ними подробностями.

Ситуация произошла вечером 2 сентября, когда на выставке не осталось других посетителей. Пару заметил охранник, сделав им замечание, однако закончили неприличную фотосессию они только после второго обращения сотрудника, который сопроводил их в сторону выхода.

"Поскольку у нас такое впервые, сотрудники, которые находились на площадке, были растеряны и не задержали посетителей. Каждый посетитель перед заходом на экспозицию прослушивает инструкцию. Это обязательное условие, никто без неё не уходит. Там как раз говорится о том, что нужно делать фотографии с уважением к тематике проекта, к героям, о которых мы рассказываем, и к работе авторов экспозиции. Мы были обескуражены такой ситуацией", — заключила Попова.