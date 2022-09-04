Военнообязанным жительницам Украины запретят выезд из страны

С октября военнообязанным украинским женщинам запретят выезд из Незалежной. Об этом сообщает издание "Суспильне" со ссылкой на юриста Минобороны страны Владимира Смилку.

"С 1 октября женщины, владеющие определёнными профессиями, должны встать на воинский учёт. В списке 14 специальностей", — говорится в материале.

По данным издания, на военнообязанных женщин распространяются такие же ограничения, что и на мужчин.