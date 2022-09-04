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4 сентября, 14:58

Военнообязанным жительницам Украины запретят выезд из страны

"Суспильне": С октября военнообязанным украинкам запретят выезд из страны

С октября военнообязанным украинским женщинам запретят выезд из Незалежной. Об этом сообщает издание "Суспильне" со ссылкой на юриста Минобороны страны Владимира Смилку.

"С 1 октября женщины, владеющие определёнными профессиями, должны встать на воинский учёт. В списке 14 специальностей", — говорится в материале.

По данным издания, на военнообязанных женщин распространяются такие же ограничения, что и на мужчин.

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Ранее Лайф писал, что военнообязанных жительниц Украины обяжут встать на воинский учёт с 1 октября. Об этом сообщил член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности Фёдор Вениславский. Речь идёт о гражданках Украины, чьи специальности подпадают под перечень военнообязанных.

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Getty Images / Metin Aktas / Anadolu Agency

Григорий Воронцов

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