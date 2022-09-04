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Опубликовано 4 сентября 2022, 14:56

Около 800 беженцев с Украины трудоустроились в Молдавии

Всего 746 беженцев с Украины смогли официально трудоустроиться в Молдавии. Об этом сообщила пресс-служба Национального агентства занятости населения (НАЗН).

"Национальное агентство занятости населения регулярно получает от украинцев заявки на поиск работы. На данный момент в Молдавии работают 746 граждан Украины, бежавших от войны. Речь идёт о 573 женщинах и 173 мужчинах", — говорится в сообщении.

По данным НАЗН, украинцы в Молдавии занимают в том числе такие должности, как программист, инженер, продавец, повар, педагог, врач, менеджер, портной. Как сообщили в МВД республики, с начала спецоперации на территорию страны выехало более 500 тысяч беженцев с Украины, 76 тысяч всё ещё остаются в Молдавии, а 8562 из них запросили предоставления убежища.

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Ранее сообщалось, что беженцев с Украины перестали принимать в 12 из 16 земель Германии. При этом федеральное правительство оказывает всё ещё принимающим украинцев землям помощь, предоставляя объекты недвижимости для размещения мигрантов, одновременно рассматривая новые меры поддержки.

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Евгения Колесникова
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