Ферстаппен выиграл гран-при Нидерландов, победив в четвёртой гонке "Формулы-1" кряду
Макс Ферстаппен стал победителем гран-при Нидерландов "Формулы-1"
Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен стал победителем домашнего для себя гран-при Нидерландов в рамках чемпионата "Формулы-1".
Следом за ним финишировал представитель "Мерседеса" Джордж Рассел, а замкнул тройку сильнейших Шарль Леклер из "Феррари", который упустил первую строчку за 11 кругов до конца.
Отметим, что для Ферстаппена это уже четвёртая победа подряд в нынешнем сезоне. Действующий чемпион "Формулы-1" продолжает уверенно лидировать в общем зачёте.
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