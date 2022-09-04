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Регион
Опубликовано 4 сентября 2022, 17:55

Ферстаппен выиграл гран-при Нидерландов, победив в четвёртой гонке "Формулы-1" кряду

Макс Ферстаппен стал победителем гран-при Нидерландов "Формулы-1"

Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен стал победителем домашнего для себя гран-при Нидерландов в рамках чемпионата "Формулы-1".

Следом за ним финишировал представитель "Мерседеса" Джордж Рассел, а замкнул тройку сильнейших Шарль Леклер из "Феррари", который упустил первую строчку за 11 кругов до конца.

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Отметим, что для Ферстаппена это уже четвёртая победа подряд в нынешнем сезоне. Действующий чемпион "Формулы-1" продолжает уверенно лидировать в общем зачёте.

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Getty Images / Dan Istitene – Formula 1 / Formula 1

Шамиль Гаджиев
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