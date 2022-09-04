Ферстаппен выиграл гран-при Нидерландов, победив в четвёртой гонке "Формулы-1" кряду

Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен стал победителем домашнего для себя гран-при Нидерландов в рамках чемпионата "Формулы-1".

Следом за ним финишировал представитель "Мерседеса" Джордж Рассел, а замкнул тройку сильнейших Шарль Леклер из "Феррари", который упустил первую строчку за 11 кругов до конца.