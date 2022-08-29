Льюис Хэмилтон спровоцировал жуткую аварию в Бельгии и провалил гонку Льюис Хэмилтон продолжает сталкиваться с серьёзными проблемами по ходу сезона. Однако на сей раз именно он стал главной их причиной. Обложка © Getty Images / Joe Portloc

"Формула-1" вернулась на арены и треки всего мира после достаточно длинной паузы в сезоне. Первый послеотпускной этап проходил в Бельгии на легендарной трассе в Спа. Основным событием стала гонка, которая с первого же круга приковала к себе невероятное внимание. Главным "героем" стал семикратный чемпион Льюис Хэмилтон, который устроил жуткую аварию в самом начале гонки. Лайф рассказывает о приключениях титулованного британца и о том, почему его назвали "идиотом".

"Умеет ездить только первым"

Сразу стоит сказать, что до паузы Хэмилтон набрал прекрасную форму. Пять последних гонок — все на подиуме, хотя до этого у британца с этим были некоторые проблемы. Тем не менее квалификация у него получилось очень неплохой и позволила ему стартовать с четвёртого места. Рядом с ним был не менее легендарный испанец Фернандо Алонсо, который лихо забрался на третье место квалификации.

Льюис Хэмилтон. Фото © Getty Images / Alessio Morgese / NurPhoto

Именно между Хэмилтоном и Алонсо и развернулась ожесточённая борьба на первом круге. Сначала они синхронно прошли Серхио Переса, а вот потом сошлись уже сами. В одном из поворотов Хэмилтон решил схитрить и по внутренней траектории обойти испанца, однако слишком заузил траекторию и наехал на колесо Алонсо. В итоге пострадал именно Хэмилтон, машина которого прилично взлетела над трассой, а сам британец имел все шансы получить серьёзную травму спины.

В итоге британец был вынужден завершить гонку в самом её начале. И это при том, что у Хэмилтона были все шансы на шестой подряд подиум, особенно с учётом того, что Макс Ферстаппен из-за штрафа стартовал лишь с 14-го места. Однако собственная ошибка и желание как можно скорее прорваться на вершину сгубили семикратного чемпиона "Формулы-1". После гонки ему пришлось извиняться.

— Я хочу извиниться перед своими поклонниками, особенно перед теми, кто пришёл поддержать меня сегодня. Почти 30 лет гонок, но чувство, оставшееся от моей ошибки, ранит так же глубоко, как после первой. Моя команда, которая так усердно работает, сегодня заслужила большего. Мы находимся не там, где хотим быть, но не перестанем усердно работать, пока не доберёмся до цели, — сказал Хэмилтон после гонки.

И если Хэмилтону оставалось только извиняться, то Фернандо Алонсо был куда более эмоционален и не стеснялся достаточно серьёзных выражений и громких фраз. Причём было это прямо во время гонки.

— Что за идиот! Захлопывает калитку снаружи! Умеет ездить, только когда стартует первым, — негодовал Алонсо.

Фото © Getty Images / Dan Istitene - Formula 1

Тем не менее Алонсо до финиша добраться сумел и даже показал очень приличный результат — пятое место. Остаётся только гадать, могла ли ему помешать пробраться выше та самая авария на первом круге. В любом случае именитый испанец повторил свой лучший результат в этом сезоне. Хэмилтон же опять попадает в неприятную аварию. Примерно год назад у него уже было знаменитое столкновение с Максом Ферстаппеном по ходу одной из гонок. Правда, тогда они ещё вели и ожесточённую борьбу за итоговую победу.

Ферстаппен уже круче Шумахера

А вот представитель "Ред Булла" и Нидерландов — Макс Ферстаппен — продолжает делать очень уверенные шаги в сторону второго подряд чемпионства в "Формуле-1". Кажется, что остановить его не может ровным счётом никто, а "быки" начинают уверенно доминировать, как в старые добрые времена тандема Феттель – Уэббер, разрывавшего "Королевские гонки".

Причём Ферстаппену уже не мешает и то, что он стартует с очень дальних рядов. На сей раз из-за санкций его переставили аж на 14-ю позицию на стартовой решётке. Впрочем, это никак не помешало пилоту "Ред Булла" не только оперативно пробраться к ведущим позициям, но и забрать гонку себе. В итоге у Ферстаппена это уже третья победа подряд. Всего в этом сезоне действующий чемпион побеждал в девяти гонках из 14. Феноменально, не так ли?

Пожалуй, Ферстаппена уже сейчас можно называть "новым Шумахером". Впрочем, есть ощущение, что представитель Нидерландов гораздо круче легендарного немца. А вот Хэмилтон, который также претендовал на лавры Шумахера, кажется, набрав хорошую форму, неожиданно потерял контроль над собой. Впрочем, будут ли какие-то отголоски у этой страшной аварии, покажет Гран-при Нидерландов, где вся публика будет неистово гнать вперёд именно Ферстаппена.

Фото © Getty Images / Alessio De Marco / LiveMedia / NurPhoto Кто станет чемпионом "Формулы-1" в этом году? 0 Снова Ферстаппен. И без вопросов Хэмилтон скоро начнёт прорыв и возьмёт реванш за прошлый год Серхио Перес выйдет на ведущие роли Я жду возвращения россиян в "Формулу-1"

Авторы Шамиль Гаджиев