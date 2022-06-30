Трёхкратный чемпион "Формулы-1" Пике оскорбил Льюиса Хэмилтона и попал в громкий расистский скандал Мир "королевских гонок" в последние дни переживает непростые для себя времена, а сотрясают его достаточно грязные заявления легенд и совсем ещё молодых пилотов. Льюис Хэмилтон и Нельсон Пике. Коллаж © LIFE. Фото © Getty Images / Mark Thompson, Alastair Staley/Formula Motorsport Limited

Нынешний сезон "Формулы-1" полон самых разных интриг и любопытных событий: от прорыва на вершину Макса Ферстаппена до неудачных гонок для семикратного чемпиона Льюиса Хэмилтона. И это если не вспоминать различные нововведения в правилах. Однако на этой неделе "Формула-1" переживает очень непростой для себя период, ведь "королевские гонки" захлестнули сразу два скандала, и оба связаны с расизмом, а одним из пострадавших стал именно Хэмилтон, к которому придрался легендарный Нельсон Пике.

За что Пике оскорбил Льюиса Хэмилтона?

Наверняка многие поклонники "Формулы-1" сразу вспомнят Нельсона Пике — трёхкратного чемпиона мира. При этом личность бразильца и его поведение во время разных гонок достаточно неоднозначны. Можно хотя бы вспомнить, как однажды он учинил драку прямо во время заездов. Согласитесь, явление для "Формулы-1" достаточно нечастое. Любопытно и то, что не самая чистая репутация в этом смысле была и у сына Нельсона Пике.

Несколько дней назад Пике-старший напомнил всему миру о себе, позволив достаточно резкие высказывания в адрес Льюиса Хэмилтона. Эксперта попросили прокомментировать скандальный эпизод из прошлого сезона, когда машина британца столкнулась с болидом Макса Ферстаппена на Гран-при Великобритании. Наверняка никто даже и подумать не мог, что бразилец позволит себе настолько резкие высказывания в адрес семикратного чемпиона.

Нельсон Пике – старший. Фото © Getty Images / Joe Portlock / Formula Motorsport Limited

— Этот ниггер сам оставил машину на внутренней траектории. Copse — очень скоростной поворот, две машины никак не могут проехать его бок о бок. Он играл грязно. Ему повезло в том, что Ферстаппен вылетел, — заявил Нельсон Пике.

Как вы понимаете, зацепило всех ровно одно слово, за которое в нынешних условиях можно словить массу самых разных неприятных сообщений в свой адрес. При этом нелюбовь Пике к Хэмилтону — давняя история. 14 лет назад он не верил в будущую легенду "Формулы-1" и достаточно скептически относился к его чемпионским амбициям и большому таланту, который невозможно было не разглядеть.

Однако есть и ещё один любопытный нюанс. Дочь легендарного бразильца Келли Пике — нынешняя возлюбленная Макса Ферстаппена. То есть тут, как ни крути, присутствуют и личные мотивы, и Ферстаппен для Пике — куда более близкий человек, нежели Хэмилтон. Примечательно и то, что сама Келли впоследствии лайкнула пост, в котором выражались слова поддержки в адрес Нельсона Пике.

Мог ли молчать в такой ситуации Хэмилтон? Разумеется, нет. Честь и хвала британскому пилоту, но поступил он в данной ситуации куда более галантно и тактично, нежели его оппонент в этой словесной перепалке.

Льюис Хэмилтон. Фото © Getty Images / Mark Thompson

— Это больше, чем просто язык. Эти архаичные умонастроения должны смениться, им нет места в нашем спорте. Я был окружён этим отношением и был его целью всю свою жизнь. У нас было достаточно времени, чтобы учиться. Пришло время действовать, — заявил Хэмилтон.

Поддержали Хэмилтона многие пилоты "Формулы-1", а "Мерседес" — команда британца — и вся "Формула-1" вовсе осудили заявления бразильца. Впрочем, ждать в данном случае извинений от Пике, наверное, не стоит, ибо это очередное проявление его достаточно своенравного характера. Тем не менее далеко не факт, что вся сложившаяся ситуация никак не добавит нового огня в противостояние Хэмилтон – Ферстаппен, где пока британец очень сильно позади.

"Ред Булл" выгнал из команды эстонского гонщика

Куда менее громкий, но тоже расистский скандал произошёл у лидеров нынешнего сезона — команды "Ред Булл", за которую, кстати, выступает Ферстаппен. Она расторгла контракт с эстонцем Юри Випсом. Причина та же: произнесённое им аналогичное слово, правда, во время одного из стримов.

— Команда не одобряет никакие формы расизма, — говорится в заявлении "Ред Булла".

Примечательно, что трансляцию вёл другой молодой пилот "Ред Булла". Эстонец же достаточно оперативно признался, что был не прав, и принёс извинения, но это от исключения из команды его не спасло. Теперь он не сможет соревноваться в "Формуле-2", а также быть резервным и тестовым пилотом для основной команды. Сезон у Випса складывался неплохо — несколько подиумов в "Ф-2" и промежуточное седьмое место общего зачёта.

Юри Випс. Фото © Getty Images / Joe Portlock — Formula-1/ Formula Motorsport Limited

Наверняка в ближайшее время ни одна из команд не захочет иметь дело с Випсом, и даже большой талант и неплохие результаты здесь вряд ли помогут. Тем не менее для "Формулы-1", которую обычно такие темы обходили стороной, это непростой момент. Сейчас "королевским гонкам" важно как можно скорее заставить всех забыть об этом и продолжать двигаться дальше в сторону новых этапов и ярких заездов.

Льюис Хэмилтон. Фото © Getty Images / Mark Thompson Разозлят ли Хэмилтона расистские оскорбления в его адрес? 0 Да, и это поможет ему вернуться на былые позиции Да, но эта злость будет мешать ему во время гонок Нет. Он продолжит так же спокойно выступать в текущем сезоне

Авторы Шамиль Гаджиев