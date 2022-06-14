Как "Феррари" превращается из фаворита "Формулы-1" в большое посмешище Великая и легендарная конюшня прекрасно начинала сезон, однако от этапа к этапу у команды всё больше проблем, а результаты становятся всё более плачевными. 5204 5204 Гран-при F1 в Баку, Азербайджан. Обложка © Getty Images / Joe Portlock – Formula 1

Гран-при Азербайджана, которое можно назвать одним из самых ярких и живописных во всём календаре "королевских" гонок, закончилось для одной из команд "Формулы-1" настоящим фиаско, если не сказать трагедией. Речь о "Феррари", от величия которой, кажется, остаются только воспоминания. К большому сожалению поклонников "Скудерии", последние этапы заставляют их разочаровываться. Лайф рассказывает, каким кошмаром завершилась для "Феррари" гонка по улицам Баку.

Что случилось с "Феррари" на Гран-при Азербайджана

Ещё в субботу казалось, что у легендарной конюшни всё будет хорошо. Шарль Леклер — лидер команды в этом сезоне и один из лидеров общего зачёта: в шестой раз за восемь этапов он стал победителем квалификации и взял поул-позишен. Впрочем, поклонники "Феррари" не спешили радоваться, ведь в последние недели это не значило ничего: Леклер не мог повторить результат квалификации в гонке.

Пилот "Феррари" Шарль Леклер на старте во время Гран-при Азербайджана Формулы-1 на городской трассе Баку, 12 июня 2022 года в Баку, Азербайджан. Фото © Getty Images / Peter J Fox

Хорошо квалификацию прошёл и Карлос Сайнс, ставший четвёртым и расположившийся следом за двумя "Ред Буллами". Вообще, борьба "Феррари" с "быками" смело может стать украшением всего сезона. И если раньше главным был вопрос, кто одолеет Хэмилтона, то теперь, кажется, на первый план вышло противостояние двух топовых команд.

С самого начала гонка в Баку у "Феррари" не задалась. Леклер уже в первом повороте отдаёт лидерство соперникам, а через восемь кругов из гонки выбывает Карлос Сайнс. И это после трёх гонок подряд, где он не опускался ниже четвёртого места. Для испанца сезон проходит очень странно. С одной стороны, если он доезжает до финиша, то не падает ниже четвёртого места. Однако за восемь гонок у него уже три схода с дистанции — это неприлично много для столь серьёзного пилота.

Карлос Сайнс из Испании за рулём (55) Ferrari F1-75 ведёт за рулём Джорджа Рассела из Великобритании за рулём (63) Mercedes AMG Petronas F1 Team W13 во время Гран-при Азербайджана на городской трассе Баку, 12 июня 2022 года в Баку, Азербайджан. Фото © Getty Images / Dan Mullan

"Просто возникла проблема с гидравликой — в третьем повороте то ли на девятом, то ли на десятом круге, я уже не помню. И это был конец. Очень досадно, что так вышло, поскольку на первом отрезке я постарался немного отстать от соперников, чтобы поберечь шины. И как раз после 9–10-го круга я планировал начать атаковать, взвинтить темп, начать догонять лидеров. Но тут на болиде возникла поломка в гидравлических системах", — заявил Сайнс после гонки.

А через некоторое время "Феррари" потерпит сокрушительное поражение. Из гонки из-за проблем с двигателем выбыл Шарль Леклер. Надежда "Скудерии" был вынужден сойти с дистанции на 20-м круге. Стало понятно, что двойному триумфу "Ред Булла" в этот день не помешает ничего. В итоге так и вышло.

Пилот "Феррари" Шарль Леклер во время Гран-при Азербайджана Формулы-1 на городской трассе Баку, 12 июня 2022 года в Баку, Азербайджан. Фото © Getty Images / Clive Rose

"Конечно же, мы очень сильно разочарованы и нам нужно изучить ситуацию. Ведь мы были быстры, и в первой части сезона у нас не возникало каких-то особенных проблем с надёжностью машины", — заявил Шарль Леклер.

Кто лидирует в "Формуле-1"?

Сходы "Феррари" работают на руку "Ред Буллу" и его пилотам. Во-первых, стоит обратить внимание на личный зачёт, где в отрыв уезжает действующий чемпион "Формулы-1" Макс Ферстаппен. Идущий уже третьим Шарль Леклер уступает 34 балла представителю Нидерландов. Между монегаском и Ферстаппеном, кстати, расположился ещё один пилот "Ред Булла" — Серхио Перес.

Карлос Сайнс же с его почти постоянными сходами уже и вовсе стал пятым, пропустив вперёд представителя "Мерседеса" Джорджа Расселла. Чуть позади семикратный чемпион Льюис Хэмилтон, который продолжает демонстрировать неплохие гонки, но остаётся за пределами тройки лучших.

Пилот Карлос Сайнс. Фото © Getty Images / Joe Portlock – Formula 1

Во-вторых, тяжёлой ситуация для "Феррари" становится в Кубке конструкторов. Там у "Ред Булла", как вы прекрасно понимаете, преимущество достаточно большое: 279 — 199 в пользу "быков". По большому счёту, к середине сезона вырисовалась ситуация, при которой "Скудерия", кажется, прощается с шансами на итоговую победу.

"Мы хотим побеждать в честной и равной борьбе. Но равной борьбы не получится, если у "Феррари" будут продолжаться проблемы с надёжностью. Как не помогут этой равной и честной борьбе штрафы, которые последуют в дальнейшем. Леклер сейчас начнёт использовать уже третий по счёту двигатель в этом сезоне, и в дальнейшем ему придётся ещё раз или два менять двигатель, а значит, неизбежно будет получать за это штрафы", — заявил советник "Ред Булла" Гельмут Марко.

Одно дело — таблица и бесконечные подсчёты очков, и совсем другое — ситуация на дистанции. По сути, "Феррари" допускает абсолютно необязательные ошибки чуть ли не в каждой гонке, оставаясь раз за разом позади соперников из "Ред Булла". Итальянской конюшне нужно очень срочно добавлять в надёжности своих автомобилей, иначе обогнать "Феррари" сможет даже "Мерседес", который начинает прибавлять по ходу сезона.

Серхио Перес (№11) из Red Bull Racing и Mexico во время квалификации перед Гран-при Азербайджана F1 на трассе Baku City Circuit 12 июня 2022 года в Баку, Азербайджан. Фото © Getty Images / Aziz Karimov

Тем не менее списывать "Феррари" ещё очень рано. Из 22 гонок сезона позади лишь восемь. Уже в ближайшие выходные "Формула-1" переедет в Канаду, где итальянской конюшне будет очень важно избавиться от предыдущих проблем и вернуться на ведущие позиции. Иначе быть очередному конфузу.

Шарль Леклер из Монако за рулём (16) Ferrari F1-75 опережает Макса Ферстаппена из Нидерландов за рулём (1) Oracle Red Bull Racing RB18 во время Гран-при Азербайджана F1 на трассе Баку 12 июня, 2022 г. в Баку, Азербайджан. Фото © Getty Images / Mark Thompson Сможет ли "Феррари" навязать борьбу "Ред Буллу" в этом сезоне? 0 Конечно. "Феррари" ещё вернётся на вершину Да, но "Ред Булл" будет первым Нет. "Феррари" будет дальше сходить с дистанции

Авторы Шамиль Гаджиев