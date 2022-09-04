НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
4 сентября, 14:51

В Херсоне переподключают повреждённые электросети

В части Херсона и области временно отключили подачу электроэнергии

В отдельных районах Херсона и Херсонской области в воскресенье прекратилась подача электроэнергии. По информации ТАСС, энергетики заново подключают электросети из-за повреждений.

"Специалисты ГУП "Херсоноблэнерго" проводят переподключение повреждённых электросетей для возобновления подачи электроэнергии. Эта процедура займёт не более часа, и вскоре появится электроэнергия по всей Херсонской области", — сообщили в регионе.

Рогов заявил об отсутствии обстрелов Запорожской АЭС 4 сентября

Рогов заявил об отсутствии обстрелов Запорожской АЭС 4 сентября

После провального наступления украинских войск в направлении Херсона жители города продолжают фиксировать взрывы: в пятницу ВСУ нанесли удар по многоквартирному жилому дому в городе, на следующий день в районе речного порта прогремело не менее восьми взрывов, а утром в воскресенье — около десяти. Предположительно, последние произошли из-за работы российских систем противовоздушной обороны (ПВО).

Обложка ©

Flickr

Ирина Фальке

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров