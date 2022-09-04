В Херсоне переподключают повреждённые электросети

В отдельных районах Херсона и Херсонской области в воскресенье прекратилась подача электроэнергии. По информации ТАСС, энергетики заново подключают электросети из-за повреждений.

"Специалисты ГУП "Херсоноблэнерго" проводят переподключение повреждённых электросетей для возобновления подачи электроэнергии. Эта процедура займёт не более часа, и вскоре появится электроэнергия по всей Херсонской области", — сообщили в регионе.