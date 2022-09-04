В Херсоне переподключают повреждённые электросети
В части Херсона и области временно отключили подачу электроэнергии
В отдельных районах Херсона и Херсонской области в воскресенье прекратилась подача электроэнергии. По информации ТАСС, энергетики заново подключают электросети из-за повреждений.
"Специалисты ГУП "Херсоноблэнерго" проводят переподключение повреждённых электросетей для возобновления подачи электроэнергии. Эта процедура займёт не более часа, и вскоре появится электроэнергия по всей Херсонской области", — сообщили в регионе.
После провального наступления украинских войск в направлении Херсона жители города продолжают фиксировать взрывы: в пятницу ВСУ нанесли удар по многоквартирному жилому дому в городе, на следующий день в районе речного порта прогремело не менее восьми взрывов, а утром в воскресенье — около десяти. Предположительно, последние произошли из-за работы российских систем противовоздушной обороны (ПВО).