Политолог Есиев заявил, что ценовой потолок G7 на нефть противоречит принципам либерализма

Решение "Большой семёрки" (G7) ввести предельные цены на поставки российских энергоносителей противоречит принципам либерализма. Об этом в беседе с Лайфом заявил политолог, член экспертного клуба "Дигория" Эльдар Есиев.

"Мотивацией таких действий, очевидно, является попытка не дать России зарабатывать больше, чем кажется нужным лидерам Старого Света. Эта позиция далека от идеалов либерализма, одним из постулатов которого является честный и свободный рынок", — сказал он.

По словам эксперта, ограничение цен на поставки одного из крупнейших экспортёров нефти вызовут рост стоимости у других партнёров, что "ударит по кошельку" европейцев. Специалист подчеркнул, что ЕС игнорирует исторические параллели. Так, в 70-х годах прошлого века мир уже сталкивался с топливным кризисом, вызванным американским эмбарго на иранскую нефть, напомнил Есиев. Однако масштабы тех шагов, которые сейчас предпринимает Европа, значительно больше, обратил внимание политолог.