Политолог Есиев заявил, что ценовой потолок G7 на нефть противоречит принципам либерализма
Решение "Большой семёрки" (G7) ввести предельные цены на поставки российских энергоносителей противоречит принципам либерализма. Об этом в беседе с Лайфом заявил политолог, член экспертного клуба "Дигория" Эльдар Есиев.
"Мотивацией таких действий, очевидно, является попытка не дать России зарабатывать больше, чем кажется нужным лидерам Старого Света. Эта позиция далека от идеалов либерализма, одним из постулатов которого является честный и свободный рынок", — сказал он.
По словам эксперта, ограничение цен на поставки одного из крупнейших экспортёров нефти вызовут рост стоимости у других партнёров, что "ударит по кошельку" европейцев. Специалист подчеркнул, что ЕС игнорирует исторические параллели. Так, в 70-х годах прошлого века мир уже сталкивался с топливным кризисом, вызванным американским эмбарго на иранскую нефть, напомнил Есиев. Однако масштабы тех шагов, которые сейчас предпринимает Европа, значительно больше, обратил внимание политолог.
Эксперт добавил, что лидеры стран G7 надеются на поддержку нейтральных государств, которые в первую очередь думают о том, чтобы их финансовое положение оставалось стабильным. По мнению специалиста, единственной задачей европейских чиновников осталась идея набрать как можно больше политических очков. Однако они совершают серьёзную ошибку, заметил член экспертного клуба "Дигория". Политолог уверен, что европейские политики действуют вразрез с желаниями обычных граждан.
Напомним, 2 сентября главы минфинов стран "Большой семёрки" договорились ввести предельные цены на поставки российских энергоносителей. В связи с этим глава Минфина США Джэнет Йеллен выразила надежду на падение доходов России и уменьшение стоимости энергоносителей на глобальном рынке. А в ЕК пригрозили России последствиями в случае несоблюдения газовых контрактов. При этом агентство Bloomberg выяснило, что страны G7 не намерены останавливаться на введении потолка цены на российскую нефть, они собираются установить два других вида ограничений на сырьё.
ТАСС / AP / Georg Wendt / POOL