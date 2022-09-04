В МИД заявили о готовности РФ вести с США конструктивный диалог по стратстабильности

Россия готова вести конструктивный разговор по вопросам стратегической стабильности и международной безопасности и надеется, что США наконец образумятся. Об этом в интервью журналу "Международная жизнь" рассказал глава департамента внешнеполитического планирования МИД РФ Алексей Дробинин.

Москва контролирует процессы, связанные с действиями американцев в области военного строительства и доктринальных изменений, отметил он. Поскольку Россия наряду с США является одной из крупнейших ядерных держав, оба государства несут особую ответственность за поддержание безопасности в мире.

Дипломат уточнил, что эта тема весьма деликатная, но Москва и Вашингтон должны взаимодействовать, потому что от этого диалога зависят глобальная стабильность и благополучие всего человечества.

"У нас есть очень хорошо продуманная и всесторонне сбалансированная позиция по всем этим вопросам. Единственная проблема — это то, что с той стороны нет готовности к ведению конструктивного разговора на эти действительно важнейшие для всего мира темы. С нашей стороны такая готовность есть, и будем надеяться, что здравый смысл и трезвость у американских коллег появятся", — сказал дипломат.