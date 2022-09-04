В МИД заявили о готовности РФ вести с США конструктивный диалог по стратстабильности
Россия готова вести конструктивный разговор по вопросам стратегической стабильности и международной безопасности и надеется, что США наконец образумятся. Об этом в интервью журналу "Международная жизнь" рассказал глава департамента внешнеполитического планирования МИД РФ Алексей Дробинин.
Москва контролирует процессы, связанные с действиями американцев в области военного строительства и доктринальных изменений, отметил он. Поскольку Россия наряду с США является одной из крупнейших ядерных держав, оба государства несут особую ответственность за поддержание безопасности в мире.
Дипломат уточнил, что эта тема весьма деликатная, но Москва и Вашингтон должны взаимодействовать, потому что от этого диалога зависят глобальная стабильность и благополучие всего человечества.
"У нас есть очень хорошо продуманная и всесторонне сбалансированная позиция по всем этим вопросам. Единственная проблема — это то, что с той стороны нет готовности к ведению конструктивного разговора на эти действительно важнейшие для всего мира темы. С нашей стороны такая готовность есть, и будем надеяться, что здравый смысл и трезвость у американских коллег появятся", — сказал дипломат.
Ранее научный эксперт заявил, что передача вооружения Киеву может больно ударить по США уже через десятилетие. По его словам, американским политикам следует перестать так сильно верить в то, что оружие служит средством достижения целей, и понять, что существуют и другие инструменты, например дипломатические переговоры.