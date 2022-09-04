"Локомотив" разгромил челябинский "Трактор" в матче регулярного чемпионата КХЛ
Ярославский "Локомотив" нанёс разгромное поражение челябинскому "Трактору" во втором матче регулярного чемпионата КХЛ со счётом 4:0.
Шайбами в матче отметились Аверин, Иванов, Елесин и Шалунов. Отметим, что для челябинцев, которые в прошлом сезоне играли в финале Восточной конференции Кубка Гагарина, это уже второе поражение в двух матчах на старте сезона. Добавим, что в другом матче дня "Автомобилист" на своей площадке обыграл "Северсталь" (4:3).
Следующую встречу ярославцы проведут на домашней арене против "Нефтехимика" из Нижнекамска, а вот "Трактор" дома встретится с екатеринбургским "Автомобилистом".
ХК "Трактор"