"Локомотив" разгромил челябинский "Трактор" в матче регулярного чемпионата КХЛ

Шайбами в матче отметились Аверин, Иванов, Елесин и Шалунов. Отметим, что для челябинцев, которые в прошлом сезоне играли в финале Восточной конференции Кубка Гагарина, это уже второе поражение в двух матчах на старте сезона. Добавим, что в другом матче дня "Автомобилист" на своей площадке обыграл "Северсталь" (4:3).