НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
4 сентября, 14:30

"Локомотив" разгромил челябинский "Трактор" в матче регулярного чемпионата КХЛ

Ярославский "Локомотив" нанёс разгромное поражение челябинскому "Трактору" во втором матче регулярного чемпионата КХЛ со счётом 4:0.

Шайбами в матче отметились Аверин, Иванов, Елесин и Шалунов. Отметим, что для челябинцев, которые в прошлом сезоне играли в финале Восточной конференции Кубка Гагарина, это уже второе поражение в двух матчах на старте сезона. Добавим, что в другом матче дня "Автомобилист" на своей площадке обыграл "Северсталь" (4:3).

Только в овертайме: ЦСКА победил "Нефтехимик" в КХЛ, уступая по ходу матча

Только в овертайме: ЦСКА победил "Нефтехимик" в КХЛ, уступая по ходу матча

Следующую встречу ярославцы проведут на домашней арене против "Нефтехимика" из Нижнекамска, а вот "Трактор" дома встретится с екатеринбургским "Автомобилистом".

Обложка ©

ХК "Трактор"

Шамиль Гаджиев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров