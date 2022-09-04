В Зеленограде нашли мину времён ВОВ

В озере Школьное в Зеленограде нашли мину времён Великой Отечественной войны. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на источник в экстренных службах.

Снаряд обнаружили сотрудники поисково-спасательной станции "Пансионат". Территория рядом была оцеплена, на место уже прибыли правоохранители. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.