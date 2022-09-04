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4 сентября, 14:25

В Зеленограде нашли мину времён ВОВ

"360": В озере Зеленограда обнаружили мину времён ВОВ

<p>Место обнаружения мины времён ВОВ в Зеленограде. Обложка © <a href="https://360tv.ru/news/proisshestviya/snarjad/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Телеканал "360"</a></p>

Место обнаружения мины времён ВОВ в Зеленограде. Обложка © Телеканал "360"

В озере Школьное в Зеленограде нашли мину времён Великой Отечественной войны. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на источник в экстренных службах.

Снаряд обнаружили сотрудники поисково-спасательной станции "Пансионат". Территория рядом была оцеплена, на место уже прибыли правоохранители. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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Ранее Лайф рассказывал, что в Москве рядом с многоэтажкой нашли авиабомбу времён Великой Отечественной войны. Жильцы из-за угрозы взрыва были эвакуированы.

Артур Лапсаков

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