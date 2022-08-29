Имитатор танкового снаряда пробил крышу дома в Нижнем Тагиле во время учебных стрельб
Последствия попадания имитатора танкового снаряда в крышу дома в Нижнем Тагиле. Обложка © Telegram / "Между строк"
В крышу частного дома в Дзержинском районе Нижнего Тагила во время учебных танковых стрельб попал имитатор танкового снаряда. Об этом в понедельник сообщает Ura.ru со ссылкой на научно-производственную корпорацию "Уралвагонзавод" (входит в "Ростех").
"При попадании имитатора снаряда незначительно повреждена кровля садового дома. Пострадавших нет", — сообщили изданию представители корпорации, уточнив, что на момент происшествия в доме находились люди.
Инцидент произошёл 27 августа около 15:00. По словам очевидцев, снаряд прилетел с испытательного танкового полигона "Салита". В УВЗ отметили, что для выяснения обстоятельств и причин случившегося создана специальная комиссия. Сейчас "Уралвагонзавод" проводит ремонтные работы по устранению повреждений строения.
Ранее Лайф сообщал, что снаряды ВСУ попали по заводу "Сокол", а также по территории частной застройки в рабочем посёлке в Херсонской области.