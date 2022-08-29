Палеонтологи в США выяснили, откуда могли произойти зубы животных

Палеонтологи из Университета Пенсильвании в ходе исследования выяснили, что первые зубы у животных могли появиться благодаря чешуе древней вымершей рыбы. Статью о результатах наблюдений учёные опубликовали в журнале Journal of Anatomy, пишет ScienceAlert.

Исследователи изучили окаменелость вымершего вида рыбы-пилы Ischyrhiza mira, которая обитала в Северной Америке между 65 и 100 миллионами лет назад. У неё, как и у современной акулы-пилы, были зазубренные шипы вокруг морды, которые требовались для отпугивания хищников и добычи пищи. Эти ростральные зубчики представляют собой модифицированные версии чешуек на остальной части тела.

"На самом деле общее строение эмалоида у этой древней рыбы-пилы напоминает эмалоид современного акульего зуба", — сказал один из авторов работы палеонтолог Тодд Кук.

Чешуя имела более сложную структуру, чем обычно, и состояла из связанных пакетов микрокристаллов фторапатита, которые аккуратными линиями располагались у поверхности зуба и беспорядочно в слоях, находившихся глубже. Через них проходили кристаллические элементы. Эта комбинация придаёт акульим зубам особую прочность. Не исключено, что чешуйки и зубцы развили похожее строение параллельно. Но наиболее вероятный вариант, что зубы всё-таки являются высокоразвитой рыбьей чешуёй.