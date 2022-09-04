Кабмин Израиля одобрил соглашение о восстановлении авиасообщения с Турцией

Правительство Израиля приняло решение одобрить проект соглашения о восстановлении авиасообщения с Турцией. Об этом в "Твиттере" заявил израильский премьер-министр Яир Лапид.

"Сегодня правительство одобрило соглашение о восстановлении авиасообщения между Турцией и Израилем. Отныне израильские авиакомпании смогут совершать рейсы в Стамбул и другие города Турции, а также в обратном направлении", — написал он.

По словам премьера, в первую очередь такое соглашение принесёт пользу Израилю. Это также является важным стратегическим шагом для стабильности и процветания в регионе и станет весомым вкладом в продвижение отношений между двумя странами. Следующий шаг — назначение послов, заключил Лапид.