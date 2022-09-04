НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
4 сентября, 14:40

Кабмин Израиля одобрил соглашение о восстановлении авиасообщения с Турцией

Правительство Израиля приняло решение одобрить проект соглашения о восстановлении авиасообщения с Турцией. Об этом в "Твиттере" заявил израильский премьер-министр Яир Лапид.

"Сегодня правительство одобрило соглашение о восстановлении авиасообщения между Турцией и Израилем. Отныне израильские авиакомпании смогут совершать рейсы в Стамбул и другие города Турции, а также в обратном направлении", — написал он.

По словам премьера, в первую очередь такое соглашение принесёт пользу Израилю. Это также является важным стратегическим шагом для стабильности и процветания в регионе и станет весомым вкладом в продвижение отношений между двумя странами. Следующий шаг — назначение послов, заключил Лапид.

Власти Греции обвинили Турцию в подрыве сплочённости НАТО

Власти Греции обвинили Турцию в подрыве сплочённости НАТО

Напомним, 17 августа Турция решила восстановить дипотношения с Израилем и назначить посла. Глава МИД республики Мевлют Чавушоглу выразил надежду, что процесс завершится успешно для обеих сторон.

Обложка ©

Freepik

Светлана Оперук

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров