ТАСС: США готовят смену посла в РФ, а не понижение уровня диппредставительства
Вашингтон готовит смену посла в Москве. Ни о каком понижении уровня диппредставительства США в России речь не идёт, сообщает ТАСС со ссылкой на российский диписточник.
"Как мы понимаем, Вашингтон готовит ротацию на этой должности. Ни о каком понижении уровня диппредставительства США в России речь не идёт", — сказал собеседник агентства.
Напомним, что посол США в России Салливан завершил работу и покинул Москву. До прибытия преемника посла обязанности поверенного в делах Посольства США в Москве будет исполнять Элизабет Руд.
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