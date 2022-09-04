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4 сентября, 14:37

ТАСС: США готовят смену посла в РФ, а не понижение уровня диппредставительства

Вашингтон готовит смену посла в Москве. Ни о каком понижении уровня диппредставительства США в России речь не идёт, сообщает ТАСС со ссылкой на российский диписточник.

"Как мы понимаем, Вашингтон готовит ротацию на этой должности. Ни о каком понижении уровня диппредставительства США в России речь не идёт", — сказал собеседник агентства.

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Напомним, что посол США в России Салливан завершил работу и покинул Москву. До прибытия преемника посла обязанности поверенного в делах Посольства США в Москве будет исполнять Элизабет Руд.

Обложка ©

Unsplash

Григорий Воронцов

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