ТАСС: США готовят смену посла в РФ, а не понижение уровня диппредставительства

Вашингтон готовит смену посла в Москве. Ни о каком понижении уровня диппредставительства США в России речь не идёт, сообщает ТАСС со ссылкой на российский диписточник.

"Как мы понимаем, Вашингтон готовит ротацию на этой должности. Ни о каком понижении уровня диппредставительства США в России речь не идёт", — сказал собеседник агентства.