В Кёльне прошёл митинг в поддержку России и против поставок оружия Киеву
Антиправительственный митинг в Кёльне. Обложка © WDR
В немецком Кёльне прошёл антиправительственный митинг. Сотни людей с российскими и немецкими флагами под звуки барабанов прошлись по главным улицам города в знак солидарности с Россией и осуждения политики немецких властей по поддержке Киева. Кадры с места публикует издание WDR, а также сами участники акции в соцсетях.
Антиправительственный митинг в Кёльне. Видео © Twitter / Tamerlan
Протестующие также развернули плакаты и лозунги, призывающие прекратить поставки оружия на Украину и отменить антироссийские санкции. Вместе с тем митингующие требовали и ввода в эксплуатацию газопровода "Северный поток – 2". При этом по соседству прошла акция против пророссийского митинга, участники которой вели себя агрессивно: запускали петарды и кидались бутылками. Полиция стянула значительные силы для поддержания порядка в городе.
Накануне Лайф рассказывал, что более 20 тысяч жителей Праги вышли на митинг с требованием отставки кабмина Чехии. Протестующие выступали с лозунгами против ЕС и НАТО, премьера Петра Фиалы и зелёного курса экономики для Европы. По словам организаторов, в акции участвовали представители организаций, политических партий и граждане, которые крайне не согласны с политикой Чехии и выступают за смену политического курса.