В Кёльне прошёл митинг в поддержку России и против поставок оружия Киеву

В немецком Кёльне прошёл антиправительственный митинг. Сотни людей с российскими и немецкими флагами под звуки барабанов прошлись по главным улицам города в знак солидарности с Россией и осуждения политики немецких властей по поддержке Киева. Кадры с места публикует издание WDR, а также сами участники акции в соцсетях.

Антиправительственный митинг в Кёльне. Видео © Twitter / Tamerlan

Протестующие также развернули плакаты и лозунги, призывающие прекратить поставки оружия на Украину и отменить антироссийские санкции. Вместе с тем митингующие требовали и ввода в эксплуатацию газопровода "Северный поток – 2". При этом по соседству прошла акция против пророссийского митинга, участники которой вели себя агрессивно: запускали петарды и кидались бутылками. Полиция стянула значительные силы для поддержания порядка в городе.