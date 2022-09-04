Шольц пообещал поскорее ввести верхний предел цен на электроэнергию в Германии

В Германии в самое ближайшее время будет введён верхний предел цен на электроэнергию. С таким обещанием выступил канцлер страны Олаф Шольц.

"Это (введение потолка на цены на электроэнергию. — Прим. Лайфа) произойдёт как можно скорее", — сказал он в интервью телеканалу ZDF, не уточнив каких-либо деталей.

Что касается полного отключения электроэнергии предстоящей зимой, Шольц заявил, что, по его мнению, этого не должно случиться. При этом он не стал ничего исключать.