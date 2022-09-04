Шольц пообещал поскорее ввести верхний предел цен на электроэнергию в Германии
В Германии в самое ближайшее время будет введён верхний предел цен на электроэнергию. С таким обещанием выступил канцлер страны Олаф Шольц.
"Это (введение потолка на цены на электроэнергию. — Прим. Лайфа) произойдёт как можно скорее", — сказал он в интервью телеканалу ZDF, не уточнив каких-либо деталей.
Что касается полного отключения электроэнергии предстоящей зимой, Шольц заявил, что, по его мнению, этого не должно случиться. При этом он не стал ничего исключать.
Ранее Лайф сообщал, что лидер партии Христианско-демократический союз Германии Фридрих Мерц предупредил о возможных блэкаутах в стране в начале 2023 года. По его словам, если каждый пятый потребляющий газ немец грядущей зимой будет отапливать дом с помощью электричества, спрос на электроэнергию удвоится.