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4 сентября, 15:03

Шольц пообещал поскорее ввести верхний предел цен на электроэнергию в Германии

В Германии в самое ближайшее время будет введён верхний предел цен на электроэнергию. С таким обещанием выступил канцлер страны Олаф Шольц.

"Это (введение потолка на цены на электроэнергию. — Прим. Лайфа) произойдёт как можно скорее", — сказал он в интервью телеканалу ZDF, не уточнив каких-либо деталей.

Что касается полного отключения электроэнергии предстоящей зимой, Шольц заявил, что, по его мнению, этого не должно случиться. При этом он не стал ничего исключать.

Всё зависит от погоды: Эксперт оценил вероятность блэкаутов в Германии предстоящей зимой

Всё зависит от погоды: Эксперт оценил вероятность блэкаутов в Германии предстоящей зимой

Ранее Лайф сообщал, что лидер партии Христианско-демократический союз Германии Фридрих Мерц предупредил о возможных блэкаутах в стране в начале 2023 года. По его словам, если каждый пятый потребляющий газ немец грядущей зимой будет отапливать дом с помощью электричества, спрос на электроэнергию удвоится.

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Кremlin.ru

Наталья Исакова

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