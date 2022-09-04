Пятилетний мальчик и его отец погибли из-за ударов ВСУ по Снигирёвке

В результате обстрела украинскими войсками в воскресенье города Снигирёвки Николаевской области погибли пятилетний мальчик и его отец. Как сообщил глава администрации Снигирёвского района Юрий Барбашов, снаряд ВСУ попал в детскую площадку, старшая сестра погибшего мальчика получила ранение.

"В результате прямого попадания в детскую площадку были убиты пятилетний мальчик и его отец, ещё один ребёнок этой семьи — девочка девяти лет — была ранена", — написал Барбашов в телеграм-канале.