Пятилетний мальчик и его отец погибли из-за ударов ВСУ по Снигирёвке
В результате обстрела украинскими войсками в воскресенье города Снигирёвки Николаевской области погибли пятилетний мальчик и его отец. Как сообщил глава администрации Снигирёвского района Юрий Барбашов, снаряд ВСУ попал в детскую площадку, старшая сестра погибшего мальчика получила ранение.
"В результате прямого попадания в детскую площадку были убиты пятилетний мальчик и его отец, ещё один ребёнок этой семьи — девочка девяти лет — была ранена", — написал Барбашов в телеграм-канале.
Ранее глава администрации сообщил о гибели четырёхлетней девочки после ударов ВСУ по Снигирёвке. По его словам, украинцы произвели по районам города около десяти выстрелов из крупнокалиберной артиллерии.