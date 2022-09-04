Арестович признался, что врал о положении ВСУ

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что лгал украинским гражданам, рассказывая о положении ВСУ на фронте. Об этом он сообщил в эфире "Фейгин Live"*.

"Нам было очень-очень тяжело. А я улыбался в эфире и говорил, что нам хорошо", — сказал он.

Ранее Подоляк разъяснил должность "болтливого" Арестовича в офисе Зеленского, пропавшего из официальных списков. Так, по его словам, Арестович действительно не является ни советником руководителя Офиса президента Украины, ни советником кого-либо из его заместителей.