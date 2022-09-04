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4 сентября, 15:16

Арестович признался, что врал о положении ВСУ

Советник офиса Зеленского Арестович признался, что врал о положении ВСУ на фронте

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что лгал украинским гражданам, рассказывая о положении ВСУ на фронте. Об этом он сообщил в эфире "Фейгин Live"*.

"Нам было очень-очень тяжело. А я улыбался в эфире и говорил, что нам хорошо", — сказал он.

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Ранее Подоляк разъяснил должность "болтливого" Арестовича в офисе Зеленского, пропавшего из официальных списков. Так, по его словам, Арестович действительно не является ни советником руководителя Офиса президента Украины, ни советником кого-либо из его заместителей.

* Признано в России СМИ-иноагентом.

Обложка ©

Getty Images / Ukrainian Presidency / Anadolu Agency

Григорий Воронцов

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