Что будет с армией Украины после провального наступления на Херсон Украинская армия понесла большие потери при попытке атаковать Херсон. Основные силы ВСУ на юге рассеяны и могут быть окончательно разгромлены при наступлении России на Николаев. 32072 32072 Обложка © Getty Images / John Moore

Карта спецоперации на Украине

Командование ВСУ после провалившегося контрнаступления на Херсонском и Николаевском направлениях ищет варианты для выхода из крайне сложной для украинских войск на юге ситуации. Эксперты отмечают, что только безвозвратные потери ВСУ перевалили за две тысячи человек всего за трое суток. По словам военного эксперта Алексея Леонкова, компенсировать такие потери в ближайшее время будет невозможно.

Под Херсоном наступление велось тремя отдельными батальонно-тактическими группами, ни одна из которых не достигла поставленных целей. Действия ВСУ не были в достаточной мере скоординированы, и складывается ощущение имитации наступления. Когда ВСУ попытались прорваться, их уже ждали наши военные. А огневое преимущество и так было на нашей стороне Алексей Леонков Военный эксперт

По мнению обозревателя газеты Evening Standard Роберта Фокса, Украина не сможет оправиться от неудачного контрнаступления на Херсон, а действия ВСУ носили скорее не практический, а символический, медийный характер. Он напомнил о высказывании агента MI6 Алекса Янгера, предупреждавшего, что крах ВСУ в контрнаступлении может оказаться разрушительным для Киева.

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Если ещё неделю назад готовящееся наступление ВСУ было козырем в рукаве Киева, то после провала стало тяжким бременем. Украинские СМИ не спешили оглашать, мягко говоря, скромные итоги наступления. Вечером советник президентского офиса Михаил Подоляк объявил, что Киев перешёл к "тактике тысячи мелких порезов".

— Контрнаступление не только на юге. Сегодня и на Мелитопольском направлении это идёт, и на Харьковском направлении. И особенно идёт активная оборона на Донецко-Луганском направлении, — утверждает Михаил Подоляк.

Танки и пехотный эшелон украинской армии возле Южного фронта. Фото © Getty Images / John Moore

По его словам, это делается для того, чтобы Россия рассредоточила силы по всей линии фронта. Только представитель Украины упускает из виду одно важное обстоятельство. ВС РФ наступают по нескольким направлениям, и переброски сил, которые ослабят то или иное направление, занятое ВСУ, не предвидится. Подоляк, как и другие украинские политики, не видит ничего страшного в разгроме украинской армии под Херсоном. Про брошенный для захвата Запорожской АЭС десант, когда Киев потерял 320 отборных бойцов, две трети из которых, по некоторым данным, ранее проходили обучение в Великобритании, замалчивается. В рамках того же "последовательно реализуемого плана", анонсированного советником президента Украины Арестовичем, боевики "Кракена" (организация, деятельность которой запрещена в РФ. — Прим. Лайфа) расстреляли выживших при попытке контрнаступления на Харьковском направлении бойцов ВСУ. На брифинге Минобороны РФ, состоявшемся в четверг, сообщили, что при отступлении к населённому пункту Салтовка не менее 56 украинских военных угодили под огонь нацбата.

2 сентября министр обороны Сергей Шойгу рассказал о том, что союзные войска смогли взломать эшелонированную оборону ВСУ в Донбассе.

При отступлении украинская армия оставила большое количество оружия и раненых. Всем пострадавшим российские военные медики оказали квалифицированную медицинскую помощь Сергей Шойгу Министр обороны

Это тоже, наверное, часть хитрой тактики "тысячи мелких порезов", рекламируемой Киевом. Армия России оказывает первую медицинскую помощь раненому противнику, а не добивает его, как сделали бы нацбатовцы.

Херсонская область на карте

У провалившегося контрнаступления на Херсон есть ещё одна неприглядная для Киева сторона, о которой вряд ли расскажут советники офиса Зеленского или прикормленные пропагандисты. Во время манёвра ВСУ сразу несколько батальонных групп Украины угодили в огневые мешки. Часть погибла, часть разбежалась.

Речь идёт о тех, кто выжил и перебрался на левый берег реки Ингулец. Контрнаступление ВСУ было настолько плохо спланировано, что тактики не предусмотрели вариант организованного отступления, а также не решили вопрос с организацией запасных каналов поставки продовольствия и боеприпасов уцелевшим бойцам.

С полей битвы на Херсонско-Николаевском направлении поступают сообщения о том, что украинские военные, рассыпанные по степи, пытаются связаться со своими командирами. Они растеряны и пытаются понять, в каком направлении им дальше двигаться и, что немаловажно, — откуда ожидать снабжения.

Украинские солдаты патрулируют на въезде в Херсонскую область в непосредственной близости от российских позиций на линии фронта в Николаеве. Украина. Апель 2022 года. Фото © Getty Images / Celestino Arce / NurPhoto

Карта наступления России на Украине

В это же время поступила информация, что, возможно, сейчас Армия России готовит ударную группировку для наступления в направлении села Посад-Покровское Херсонской области. Поступают сведения об артиллерийской подготовке. По некоторым данным, наводятся РСЗО "Смерч", запрошена поддержка авиации.

По мнению военного эксперта Константина Сивкова, в условиях сложившейся обстановки у ВСУ сейчас нет возможности совершать активные прорывные действия, а тем более проводить хитрые манёвры.

Вся оперативная ситуация на Украине исключает возможность мало-мальски разумных наступлений со стороны ВСУ. По той простой причине, что господство России в воздухе, в информационном пространстве и полное огневое превосходство делают любое контрнаступление невозможным Константин Сивков Военный эксперт

Единственное, на что сейчас остаются силы у украинской армии, — это на нанесение ударов по жилым домам. Представитель экстренных служб области заявил 2 сентября, что был нанесён удар по жилой инфраструктуре Херсона — пострадал многоквартирный дом.

После разгрома и провала контрнаступления численность группировки ВСУ оценивается экспертами в 19 тыс. человек. Однако выжившие под ударами российской артиллерии офицеры и рядовые не горят желанием идти в бой и всё чаще публично предъявляют претензии командованию. Руководство ВСУ на юге Украины обвиняют в трусости, воровстве экипировки и оружия, а также оставлении солдат в опасности под "превосходящими силами противника".

С учётом того что только на участке Николаев – Херсон ВСУ потеряли 50 танков и 70 БМП, боеспособность украинских подразделений на ближайшее время будет под большим вопросом. Заменить эти части Киеву нечем — оставшаяся от украинской армии группировка (около 25 тыс. человек) фактически заперта на территории Краматорска и Славянска, а мобилизованные граждане страны, как отмечают эксперты, "не представляют боевой ценности" и "непригодны для крупных наступательных операций".

Фото © Getty Images / John Moore Что будет с остатками подразделений ВСУ под Херсоном? 0 Останутся стоять Сдадутся в плен Устроят военный переворот

Авторы Сергей Андреев