На юге Москвы школьник разбился насмерть, выпав с 13-го этажа

Подросток разбился насмерть, выпав из окна 13-го этажа жилого дома на юге Москвы. По факту произошедшего следователи проводят расследование.

По данным портала msk1.ru, труп 12-летнего мальчика был обнаружен в минувшую субботу, 3 сентября, на Варшавском шоссе. Что стало причиной трагедии — пока не известно. Обстоятельства смерти школьника станут известны после проверки.