НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
4 сентября, 15:20

На юге Москвы школьник разбился насмерть, выпав с 13-го этажа

<p>Двор дома, где нашли тело выпавшего из окна подростка. Обложка © VK /<a href="https://vk.com/4ertanovo" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> "Чертаново"</a></p>

Двор дома, где нашли тело выпавшего из окна подростка. Обложка © VK / "Чертаново"

Подросток разбился насмерть, выпав из окна 13-го этажа жилого дома на юге Москвы. По факту произошедшего следователи проводят расследование.

По данным портала msk1.ru, труп 12-летнего мальчика был обнаружен в минувшую субботу, 3 сентября, на Варшавском шоссе. Что стало причиной трагедии — пока не известно. Обстоятельства смерти школьника станут известны после проверки.

В Москве трагически погиб 20-летний сын известного продюсера

В Москве трагически погиб 20-летний сын известного продюсера

Ранее Лайф сообщал, что председатель совета директоров компании "ЛУКойл" Равиль Маганов трагически погиб в Москве. Он выпал из окна шестого этажа больницы и скончался от полученных травм.

Наталья Исакова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров