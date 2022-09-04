На юге Москвы школьник разбился насмерть, выпав с 13-го этажа
Двор дома, где нашли тело выпавшего из окна подростка. Обложка © VK / "Чертаново"
Подросток разбился насмерть, выпав из окна 13-го этажа жилого дома на юге Москвы. По факту произошедшего следователи проводят расследование.
По данным портала msk1.ru, труп 12-летнего мальчика был обнаружен в минувшую субботу, 3 сентября, на Варшавском шоссе. Что стало причиной трагедии — пока не известно. Обстоятельства смерти школьника станут известны после проверки.
Ранее Лайф сообщал, что председатель совета директоров компании "ЛУКойл" Равиль Маганов трагически погиб в Москве. Он выпал из окна шестого этажа больницы и скончался от полученных травм.