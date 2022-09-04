Песков ответил на вопрос, читает ли Путин телеграм-каналы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью ТАСС рассказал, что лидер РФ Владимир Путин сам не читает телеграм-каналы, в том числе и по военной тематике. Однако, по словам представителя Кремля, некоторые публикации из популярного мессенджера всё-таки попадают в обзоры для главы государства.
"Нет, Путин не читает телеграм-каналы, но обзоры получает", — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.
А ранее Песков ответил на вопрос об аккаунте Путина в TikTok. Обсуждая с журналистами экс-премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, который недавно завёл страничку в популярной соцсети, он рассказал, последует ли его примеру глава российского государства.