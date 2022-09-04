Путин до конца года может ещё раз встретиться с военкорами, освещающими СВО

Президент России Владимир Путин до конца года может ещё раз встретиться с военными корреспондентами, занимающимися освещением российской спецоперации на Украине. Об этом в интервью ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сейчас не планируется таких контактов. Но я думаю, что до Нового года такая встреча состоится у президента, тем более что он договаривался в Питере, что они ещё раз встретятся", — сказал он.