Путин до конца года может ещё раз встретиться с военкорами, освещающими СВО
Песков: Путин в этом году может ещё раз встретиться с освещающими спецоперацию военкорами
Президент России Владимир Путин до конца года может ещё раз встретиться с военными корреспондентами, занимающимися освещением российской спецоперации на Украине. Об этом в интервью ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Сейчас не планируется таких контактов. Но я думаю, что до Нового года такая встреча состоится у президента, тем более что он договаривался в Питере, что они ещё раз встретятся", — сказал он.
Ранее Песков объяснил, как будет приниматься решение о поездке Путина на G20. Представитель Кремля уточнил, что приглашение на высшем уровне от Индонезии у Москвы имеется, за что российская сторона признательна стране-организатору предстоящего саммита.
ТАСС / Михаил Метцель / POOL