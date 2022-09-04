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4 сентября, 16:30

Путин до конца года может ещё раз встретиться с военкорами, освещающими СВО

Песков: Путин в этом году может ещё раз встретиться с освещающими спецоперацию военкорами

Президент России Владимир Путин до конца года может ещё раз встретиться с военными корреспондентами, занимающимися освещением российской спецоперации на Украине. Об этом в интервью ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сейчас не планируется таких контактов. Но я думаю, что до Нового года такая встреча состоится у президента, тем более что он договаривался в Питере, что они ещё раз встретятся", — сказал он.

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Ранее Песков объяснил, как будет приниматься решение о поездке Путина на G20. Представитель Кремля уточнил, что приглашение на высшем уровне от Индонезии у Москвы имеется, за что российская сторона признательна стране-организатору предстоящего саммита.

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ТАСС / Михаил Метцель / POOL

Григорий Воронцов

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