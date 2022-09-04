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4 сентября, 16:29

"Ахмат" в меньшинстве переиграл "Локомотив" в гостевом матче РПЛ

Грозненский "Ахмат" оказался сильнее московского "Локомотива" в гостевом матче 8-го тура РПЛ, победив со счётом 2:1.

Открыть счёт грозненцы сумели в самом начале матча усилиями Конате. Однако вскоре команда Андрея Талалаева осталась вдесятером после удаления всё того же Конате. Ответный гол "Локомотива" не заставил себя долго ждать — забил Миранчук. Во второй половине встречи своё слово сказал Садулаев, который и принёс победу грозненцам.

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"Локомотив" продолжает лихорадить на старте сезона: команда Йозефа Циннбауэра расположилась на девятом месте. "Ахмат" же имеет на два очка больше и идёт восьмым в турнирной таблице.

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ФК "Локомотив"

Шамиль Гаджиев

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