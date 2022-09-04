"Ахмат" в меньшинстве переиграл "Локомотив" в гостевом матче РПЛ

Открыть счёт грозненцы сумели в самом начале матча усилиями Конате. Однако вскоре команда Андрея Талалаева осталась вдесятером после удаления всё того же Конате. Ответный гол "Локомотива" не заставил себя долго ждать — забил Миранчук. Во второй половине встречи своё слово сказал Садулаев, который и принёс победу грозненцам.