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4 сентября, 16:17

В Сети появились скриншоты ремейка легендарного хоррора Silent Hill 2

В Сети опубликовали возможные скриншоты грядущего ремейка легендарного хоррора Silent Hill 2 от польской студии Bloober Team, создавшей Layers of Fear и The Medium.

Снимки появились в "Твиттере", их якобы сделал редактор портала VGC Эндрю Мармо. На них представлены кадры самой игры. Сейчас оригинальные изображения удалены, однако их опубликовали на форуме Reddit. Как отмечают инсайдеры, данные снимки настоящие, но они сделаны ещё до того, как Konami одобрила разработку. Таким образом, конечный вид игры может сильно отличаться от того, что демонстрируется на скриншотах. К слову, изображения опубликованы в очень плохом качестве, но на них можно разглядеть со спины протагониста игры, а также одного из врагов, похожего на медсестру.

  • Возможные скриншоты ремейка Silent Hill 2. Фото Reddit / r/PS5
    Возможные скриншоты ремейка Silent Hill 2. Фото Reddit / r/PS5
  • Возможные скриншоты ремейка Silent Hill 2. Фото Reddit / r/PS5
    Возможные скриншоты ремейка Silent Hill 2. Фото Reddit / r/PS5
  • Возможные скриншоты ремейка Silent Hill 2. Фото Reddit / r/PS5
    Возможные скриншоты ремейка Silent Hill 2. Фото Reddit / r/PS5

Возможные скриншоты ремейка Silent Hill 2. Фото Reddit / r/PS5

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В Сети появились скриншоты ремастера "Человека-паука" для PC

В Сети появились скриншоты ремастера "Человека-паука" для PC

А ранее сообщалось о публикации трейлера перезапуска культового ужастика Alone in the Dark. Игру выпустят на платформы ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S, однако дата релиза пока не известна.

Обложка ©

Flickr/Hidrico

Наталья Исакова

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