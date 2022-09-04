В Сети появились скриншоты ремейка легендарного хоррора Silent Hill 2
В Сети опубликовали возможные скриншоты грядущего ремейка легендарного хоррора Silent Hill 2 от польской студии Bloober Team, создавшей Layers of Fear и The Medium.
Снимки появились в "Твиттере", их якобы сделал редактор портала VGC Эндрю Мармо. На них представлены кадры самой игры. Сейчас оригинальные изображения удалены, однако их опубликовали на форуме Reddit. Как отмечают инсайдеры, данные снимки настоящие, но они сделаны ещё до того, как Konami одобрила разработку. Таким образом, конечный вид игры может сильно отличаться от того, что демонстрируется на скриншотах. К слову, изображения опубликованы в очень плохом качестве, но на них можно разглядеть со спины протагониста игры, а также одного из врагов, похожего на медсестру.
А ранее сообщалось о публикации трейлера перезапуска культового ужастика Alone in the Dark. Игру выпустят на платформы ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S, однако дата релиза пока не известна.
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Flickr/Hidrico