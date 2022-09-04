В Турции заявили о выходе из портов Украины 12 сухогрузов с сельхозпродукцией

Министерство обороны Турции в "Твиттере" сообщило о выходе из портов Украины 12 сухогрузов с продовольствием.

"Вывоз сельхозпродукции из портов Украины осуществляется под контролем Совместного координационного центра. Сегодня утром с Украины вышли ещё 12 судов, гружённых продовольствием", — говорится в сообщении.

Тем временем в Министерстве инфраструктуры Украины сообщили, что из портов Одесса, Черноморск и Южный отправилось 13 судов. Уточняется, что на борту этих кораблей 282,5 тысячи тонн агропродукции, которая направляется в восемь стран мира.

"Это самый большой караван судов с начала реализации "зерновой инициативы". <...> В частности, из порта Южный отправилось шесть судов, Черноморск — пять, а из порта Одесса — два", — сообщило ведомство в соцсетях.

Также в Мининфраструктуры уточнили, что в общей сложности в ходе реализации "продовольственной сделки" 86 судов отправилось из украинских портов в пункты назначения в 19 странах мира.