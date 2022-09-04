В ДНР выпустили фильм о резервистах, призванных на фронт

Управление Народной милиции Донецкой Народной Республики сняло короткометражный фильм о выполнении боевых задач подразделениями резервистов, призванных на фронт. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя военного ведомства республики.

"Название фильма — "Поиск-111". Это документальный короткометражный фильм, который рассказывает о выполнении боевых задач военнослужащими-резервистами из Донецкой Народной Республики", — сказал собеседник издания.

По словам представителя Народной милиции ДНР, просмотр фильма дарит уникальную возможность от начала до конца увидеть выполнение боевой задачи по обеспечению безопасности стратегически важного объекта и нейтрализации угрозы со стороны украинских диверсионно-разведывательных групп силами военнослужащих 111-го полка мобилизационного резерва.