Число пострадавших от выстрела гранатомёта на выставке в Чернигове возросло до 15 человек

Количество пострадавших при взрыве на выставке оружия в украинском Чернигове выросло до 15 человек. Об этом сообщил глава областной администрации Вячеслав Чаус.

"Государственное бюро расследований работает под процессуальным руководством военной прокуратуры, опрашиваются свидетели, допрашивают причастных, изымаются все возможные носители информации. Мы должны ответить на два главных вопроса: первый, каким образом на мирном мероприятии для детей появились военные, и второй, почему у военных было боевое оружие", — сказал он в разговоре с журналистами.

Всего, по словам Чауса, от взрыва пострадали семеро взрослых, среди которых военный, и восемь детей. Госпитализированы четыре человека, остальные обратившиеся за медицинской помощью смогли вернуться домой.