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4 сентября, 15:39

CERN: Большой адронный коллайдер могут остановить из-за энергокризиса

Европейская организация по ядерным исследованиям (CERN) сообщает о возможной приостановке работы Большого адронного коллайдера из-за энергетического кризиса в Европе. Об этом в воскресенье заявил глава комиссии организации по управлению энергией Серж Клоде.

В интервью Wall Street Journal он уточнил, что организация разрабатывает планы по остановке некоторых ускорителей частиц и обсуждает, как может быть остановлена работа самого коллайдера.

"Нас действительно беспокоит стабильность энергосистемы, потому что мы делаем всё возможное, чтобы предотвратить отключение электричества в нашем регионе", — сказал Клоде.

Глава комиссии подчеркнул, что CERN намерена сохранить коллайдер в рабочем состоянии, поэтому хочет избежать внезапного отключения, чтобы не вывести из строя машину стоимостью 4,4 миллиарда долларов. Также организация рассматривает закрытие других ускорителей, это снизит потребление электроэнергии на 25%.

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Wikipedia

Ирина Фальке

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