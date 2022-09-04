CERN: Большой адронный коллайдер могут остановить из-за энергокризиса

Европейская организация по ядерным исследованиям (CERN) сообщает о возможной приостановке работы Большого адронного коллайдера из-за энергетического кризиса в Европе. Об этом в воскресенье заявил глава комиссии организации по управлению энергией Серж Клоде.

В интервью Wall Street Journal он уточнил, что организация разрабатывает планы по остановке некоторых ускорителей частиц и обсуждает, как может быть остановлена работа самого коллайдера.

"Нас действительно беспокоит стабильность энергосистемы, потому что мы делаем всё возможное, чтобы предотвратить отключение электричества в нашем регионе", — сказал Клоде.

Глава комиссии подчеркнул, что CERN намерена сохранить коллайдер в рабочем состоянии, поэтому хочет избежать внезапного отключения, чтобы не вывести из строя машину стоимостью 4,4 миллиарда долларов. Также организация рассматривает закрытие других ускорителей, это снизит потребление электроэнергии на 25%.