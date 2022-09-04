Космонавты разместили на внешнем борту модуля "Наука" фотографии Циолковского и Королёва

Члены экипажа МКС разместили на борту модуля "Наука" фотографии теоретика космонавтики Константина Циолковского и советского конструктора Сергея Королёва. Об этом в воскресенье рассказал космонавт Олег Артемьев.

Снимки Циолковского, Романова, Соловьёва и Королёва на внешнем борту модуля "Наука". Фото © VK / "Нетипичное сегодня"

К платформе, установленной на внешнем борту многоцелевого лабораторного модуля, также прикрепили фотографии руководителя полёта российского сегмента станции Владимира Соловьёва и главного конструктора пилотируемых космических комплексов МКС Сергея Романова.

Помимо фотографий конструкторов и учёных экипаж разместил на модуле копию Знамени Победы, рассказал Артемьев ТАСС.