Министр Пакистана Рехман: Помощь богатых государств в сфере климата является недостаточной

Помощь богатых стран, развивающихся в вопросе противостояния природным катаклизмам, является недостаточной. Об этом в беседе с The Guardian заявила министр Пакистана по вопросам изменения климата Шерри Рехман.

"Мы видим столь значительный ущерб у стран, которые ответственны за малое количество выбросов парниковых газов в атмосферу, и столь скудное возмещение этого ущерба. Становится ясно: соглашения между глобальным Севером и глобальным Югом не работают. Нам нужно оказывать сильное давление для пересмотра целей в сфере климата, поскольку он меняется намного быстрее, чем ожидалось", — сказала она.

По мнению Рехман, богатые государства, которые сильно загрязняют атмосферу, нарушили обещания уменьшить выбросы парниковых газов и поддержать развивающиеся страны адаптироваться к глобальному потеплению. Министр подчеркнула, что территории, расположенные возле экватора, не могут в одиночку создать инфраструктуру, которая была бы готова к климатическим изменениям. Кроме того, Рехман заметила, что Пакистан ответственен за выбросы менее 1% от общих объёмов парниковых газов.