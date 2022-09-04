Министр Пакистана Рехман: Помощь богатых государств в сфере климата является недостаточной
Помощь богатых стран, развивающихся в вопросе противостояния природным катаклизмам, является недостаточной. Об этом в беседе с The Guardian заявила министр Пакистана по вопросам изменения климата Шерри Рехман.
"Мы видим столь значительный ущерб у стран, которые ответственны за малое количество выбросов парниковых газов в атмосферу, и столь скудное возмещение этого ущерба. Становится ясно: соглашения между глобальным Севером и глобальным Югом не работают. Нам нужно оказывать сильное давление для пересмотра целей в сфере климата, поскольку он меняется намного быстрее, чем ожидалось", — сказала она.
По мнению Рехман, богатые государства, которые сильно загрязняют атмосферу, нарушили обещания уменьшить выбросы парниковых газов и поддержать развивающиеся страны адаптироваться к глобальному потеплению. Министр подчеркнула, что территории, расположенные возле экватора, не могут в одиночку создать инфраструктуру, которая была бы готова к климатическим изменениям. Кроме того, Рехман заметила, что Пакистан ответственен за выбросы менее 1% от общих объёмов парниковых газов.
Напомним, что мощные наводнения в Пакистане унесли жизни более тысячи человек. Муссонные дожди продолжаются в стране с 14 июня, ливни и образовавшиеся в результате реки повредили 3451,5 километра дорог, обрушилось более ста мостов. А из-за разлившейся реки Инд в стране появилось стокилометровое озеро.
ТАСС / AP / Rahmat Gul