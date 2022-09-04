МИД РФ: Вопрос о переносе штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка находится на обсуждении

Директор департамента внешнеполитического планирования МИД России Алексей Дробинин сообщил, что вопрос о переносе штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка в данный момент находится на обсуждении.

"Это вопрос не праздный. Он действительно обсуждается", — сказал Дробинин в интервью журналу "Международная жизнь".

По его словам, сегодня скопилось достаточно доказательств того, что США не выполняют соглашение с Секретариатом ООН. В частности, речь идёт о проблеме с получением виз для членов российских делегаций для участия в сессии Генассамблеи в Нью-Йорке.

"Это ведь касается не только России, но и других стран, которые по тем или иным причинам стали неугодными США. А сейчас количество этих стран увеличивается и будет увеличиваться. Поэтому нашим американским коллегам надо будет как-то определяться, что для них важнее", — сказал дипломат.