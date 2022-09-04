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4 сентября, 16:20

МИД РФ: Вопрос о переносе штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка находится на обсуждении

Директор департамента внешнеполитического планирования МИД России Алексей Дробинин сообщил, что вопрос о переносе штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка в данный момент находится на обсуждении.

"Это вопрос не праздный. Он действительно обсуждается", — сказал Дробинин в интервью журналу "Международная жизнь".

По его словам, сегодня скопилось достаточно доказательств того, что США не выполняют соглашение с Секретариатом ООН. В частности, речь идёт о проблеме с получением виз для членов российских делегаций для участия в сессии Генассамблеи в Нью-Йорке.

"Это ведь касается не только России, но и других стран, которые по тем или иным причинам стали неугодными США. А сейчас количество этих стран увеличивается и будет увеличиваться. Поэтому нашим американским коллегам надо будет как-то определяться, что для них важнее", — сказал дипломат.

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Ранее замглавы Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров призвал перенести штаб-квартиру ООН из США из-за нового скандала с визами. Он также заявил об ожидании от мировой общественности проявления какой-то реакции по этому поводу.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Ирина Фальке

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