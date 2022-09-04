Американские учёные выяснили подробности образования алмазных дождей на Нептуне и Уране
Американские учёные выяснили подробности образования алмазных дождей на Нептуне и Уране. Об этом они рассказали в работе, которая была размещена в журнале Science Advances.
Ранее исследователи уже создавали модель алмазного дождя в лабораторных условиях. Теперь при изучении специалисты применяли ПЭТ-пластик, который по химическому составу схож с Нептуном и Ураном. Для создания в нём ударных волн учёные использовали оптический лазер. При помощи метода рентгеновской дифракции они смогли понять, как атомы перестраиваются в небольшие алмазные области.
В итоге исследователи поняли, что наноалмазы могут увеличиваться при более низких показателях давления и температуры, если в материале содержится кислород. Выяснилось, что в сочетании с такими драгоценностями может образовываться суперионная вода, обладающая высокой электропроводностью. В материале отмечается, что алмазные дожди на ледяных планетах не являются редкостью. Проведённая работа поможет создавать наноалмазы более дешёвым способом, подчёркивается в публикации.
Ранее Лайф писал, что космический телескоп James Webb ("Джеймс Уэбб") впервые получил снимок объекта за пределами Солнечной системы. По данным NASA, речь идёт об экзопланете HIP 65426 b, расположенной на расстоянии примерно 350 световых лет от Земли в направлении созвездия Центавр.
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