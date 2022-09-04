Американские учёные выяснили подробности образования алмазных дождей на Нептуне и Уране. Об этом они рассказали в работе, которая была размещена в журнале Science Advances.

Ранее исследователи уже создавали модель алмазного дождя в лабораторных условиях. Теперь при изучении специалисты применяли ПЭТ-пластик, который по химическому составу схож с Нептуном и Ураном. Для создания в нём ударных волн учёные использовали оптический лазер. При помощи метода рентгеновской дифракции они смогли понять, как атомы перестраиваются в небольшие алмазные области.

В итоге исследователи поняли, что наноалмазы могут увеличиваться при более низких показателях давления и температуры, если в материале содержится кислород. Выяснилось, что в сочетании с такими драгоценностями может образовываться суперионная вода, обладающая высокой электропроводностью. В материале отмечается, что алмазные дожди на ледяных планетах не являются редкостью. Проведённая работа поможет создавать наноалмазы более дешёвым способом, подчёркивается в публикации.