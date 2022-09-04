В Венгрии не захотели менять российских поставщиков топлива для АЭС "Пакш-1"

Будапешт не намерен менять российских поставщиков топлива для АЭС "Пакш-1" на иностранные компании. Об этом в интервью телеканалу ATV заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

"Что касается топлива для "Пакш-1", то у нас есть действующий контракт с россиянами, на основании которого они осуществляют поставки на постоянной основе, поэтому нет смысла искать другого партнёра", — сказал глава венгерского МИД.

Сийярто отметил, что готов ознакомиться и с другими предложениями, но не собирается "менять существующую практику", поскольку в этом нет смысла. Тем более что Венгрии пока ни от кого такого предложения не поступало. Кроме того, в апреле Россия поставила на "Пакш-1" столько топлива, что его атомной электростанции хватит на два года, добавил министр.