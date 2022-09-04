Шольц заявил Шмыгалю, что Германия не прекратит оказывать военную поддержку Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе переговоров с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, которые состоялись 4 сентября в Берлине, заявил, что ФРГ не прекратит оказывать военную поддержку Киеву. Об этом сообщил официальный представитель немецкого кабмина Штеффен Хебештрайт.

"Во время разговора, который длился почти час, канцлер и украинский премьер обсудили военную, гуманитарную, а также экономическую ситуацию на Украине. Канцлер подчеркнул, что Германия не ослабит усилий по военной, а также политической, финансовой и гуманитарной поддержке Украины", — сказал он журналистам.

Шольц подчеркнул, что, несмотря на боевые действия, необходимо уже сейчас планировать шаги по восстановлению Незалежной. Канцлер отметил, что ФРГ совместно с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен проведёт 25 октября экспертную конференцию в Берлине по данному вопросу. Кроме того, Хебештрайт заявил, что Шольц обратил внимание Шмыгаля на необходимость осуществления реформ в сфере верховенства права и органов правосудия с целью привлечь средства для восстановления Украины.