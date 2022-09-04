Шольц заявил Шмыгалю, что Германия не прекратит оказывать военную поддержку Украине
Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе переговоров с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, которые состоялись 4 сентября в Берлине, заявил, что ФРГ не прекратит оказывать военную поддержку Киеву. Об этом сообщил официальный представитель немецкого кабмина Штеффен Хебештрайт.
"Во время разговора, который длился почти час, канцлер и украинский премьер обсудили военную, гуманитарную, а также экономическую ситуацию на Украине. Канцлер подчеркнул, что Германия не ослабит усилий по военной, а также политической, финансовой и гуманитарной поддержке Украины", — сказал он журналистам.
Шольц подчеркнул, что, несмотря на боевые действия, необходимо уже сейчас планировать шаги по восстановлению Незалежной. Канцлер отметил, что ФРГ совместно с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен проведёт 25 октября экспертную конференцию в Берлине по данному вопросу. Кроме того, Хебештрайт заявил, что Шольц обратил внимание Шмыгаля на необходимость осуществления реформ в сфере верховенства права и органов правосудия с целью привлечь средства для восстановления Украины.
Ранее Лайф писал, что президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в Берлине встретился с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, обсудив поддержку страны. Об этом заявила пресс-секретарь главы ФРГ Керстин Гаммелин.
ТАСС / dpa / picture-alliance / Michael Kappeler