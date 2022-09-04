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4 сентября, 17:06

Микроавтобус с мигрантами попал в ДТП во время полицейской погони в Болгарии

<p>Кадры с места задержания нелегалов после ДТП в Болгарии. Обложка © <a href="https://btvnovinite.bg/bulgaria/zadarzhaha-avtobus-s-migranti-sled-gonka-s-policijata-i-verizhna-katastrofa.html?_ga=2.122222031.51142900.1662300162-579702488.1662300162&_gl=1*kyloci*_ga*NTc5NzAyNDg4LjE2NjIzMDAxNjI.*_ga_LZ4L1JB7QJ*MTY2MjMwMDE2MS4xLjAuMTY2MjMwMDE2MS4wLjAuMA.." target="_blank" rel="noopener noreferrer">BTV</a> / Габриела Андреева</p>

Кадры с места задержания нелегалов после ДТП в Болгарии. Обложка © BTV / Габриела Андреева

При попытке перехватить микроавтобус с нелегальными мигрантами в городе Костинброд (Болгария) произошло серьёзное ДТП. Об этом сообщает телеканал BTV.

В результате инцидента были повреждены ещё три легковых автомобиля. По предварительным данным, в микроавтобусе находилось до 30 нелегалов, никто из них не пострадал. В настоящее время полицейские проводят проверку. При этом пока не уточняется, уроженцами каких стран являются мигранты.

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Ранее Лайф сообщал, что как минимум девять мигрантов утонули в реке при попытке переправиться из Мексики в США. Также известно, что сотрудники Погранично-таможенной службы США спасли 37 нелегалов и задержали ещё 16.

Наталья Исакова

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