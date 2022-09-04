Микроавтобус с мигрантами попал в ДТП во время полицейской погони в Болгарии

При попытке перехватить микроавтобус с нелегальными мигрантами в городе Костинброд (Болгария) произошло серьёзное ДТП. Об этом сообщает телеканал BTV.

В результате инцидента были повреждены ещё три легковых автомобиля. По предварительным данным, в микроавтобусе находилось до 30 нелегалов, никто из них не пострадал. В настоящее время полицейские проводят проверку. При этом пока не уточняется, уроженцами каких стран являются мигранты.