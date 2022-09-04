Микроавтобус с мигрантами попал в ДТП во время полицейской погони в Болгарии
Кадры с места задержания нелегалов после ДТП в Болгарии. Обложка © BTV / Габриела Андреева
При попытке перехватить микроавтобус с нелегальными мигрантами в городе Костинброд (Болгария) произошло серьёзное ДТП. Об этом сообщает телеканал BTV.
В результате инцидента были повреждены ещё три легковых автомобиля. По предварительным данным, в микроавтобусе находилось до 30 нелегалов, никто из них не пострадал. В настоящее время полицейские проводят проверку. При этом пока не уточняется, уроженцами каких стран являются мигранты.
Ранее Лайф сообщал, что как минимум девять мигрантов утонули в реке при попытке переправиться из Мексики в США. Также известно, что сотрудники Погранично-таможенной службы США спасли 37 нелегалов и задержали ещё 16.